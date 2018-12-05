Удивительный и талантливый человек: в Одессе умер украинский мультипликатор

Фото: (torange.biz)

Юрий Гриневич ушел из жизни на 47-м году

4 декабря, во вторник из жизни ушел талантливый человек и известный украинский мультипликатор, член правления Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины Юрий Гриневич. Об этом сообщает Укранимафильм в Facebook.

Юрий Викторович был автором полнометражных анимационных фильмов "В стране Альхоков", "Звериные войны" и "Муттабар", а также мультсериалов "Маски-шоу" и "Деревня дураков".

Фото: (facebook.com/dumskaya.net)

В последние годы он работал над совместным проектом студии Animagrad и Одесской студии мультипликации "Легенды Триполья". В прокат выпустить мультфильм так и не успели.

В сообщении указано: "От нас ушел Юра Гриневич - режиссер анимационного кино, директор одесской анимационной студии. 46 лет… Не подберу слов… Очень веселый, энергичный - и вот так, за несколько дней. Уходят лучшие! Соболезнования родным и близким… Прощай, друг. Буду помнить всегда".

Скриншот поста: (facebook.com/ukranimafilm)

Напомним, что умер известнейший актер, звезда сериала "Универ".

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни легендарный американский актер.

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Видео: (video.rbc.ua)