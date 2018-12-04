ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Умер известнейший актер, звезда сериала "Универ"

STYLERПерсона    04.12.2018 - 18:50
Умер известнейший актер, звезда сериала "Универ"
Фото: (facebook.com/LUBERTSYRIAMO)

Сообщается, что на момент смерти артисту было 49 лет

Звезда "Универа", "Карпова", "Маруси" и других российских телесериалов Виталий Ендовицкий скончался в московской клинике. Актеру было 49 лет. Причиной смерти стало осложнение после пережитого инсульта. Об этом сообщает издание "Блокнот-Воронеж".

В конце ноября у артиста случился инсульт, после чего он попал в московскую клинику. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но не смогли спасти актера. Информацию о смерти артиста также подтвердил его представитель.

"Завтра в 11:30 на катафалке гроб с Виталия Ендовицкого заберут после прощания из траурного зала на Ипподромной улице в Воронеже... Его отвезут хоронить на Юго-Западное кладбище", — приводит ТАСС слова представителя.

Ендовицкий снялся в таких сериалах, как "Универ", "Катина любовь", "След", "Свидетели", "Карпов", "Маруся", "Следаки".

Умер известнейший актер, звезда сериала &quot;Универ&quot;

Виталий Ендовицкий в сериале "Следаки"

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни легендарный американский актер.

Также мы писали, что умер один из самых известных иллюзионистов.

Видео: (video.rbc.ua)

Британцы не пустили Охлобыстина на мероприятия Недели российского кино Известный голливудский актер стал отцом в десятый раз
Новости Украины смертьактер
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь