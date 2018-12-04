Умер известнейший актер, звезда сериала "Универ"

Сообщается, что на момент смерти артисту было 49 лет
Звезда "Универа", "Карпова", "Маруси" и других российских телесериалов Виталий Ендовицкий скончался в московской клинике. Актеру было 49 лет. Причиной смерти стало осложнение после пережитого инсульта. Об этом сообщает издание "Блокнот-Воронеж".
В конце ноября у артиста случился инсульт, после чего он попал в московскую клинику. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но не смогли спасти актера. Информацию о смерти артиста также подтвердил его представитель.
"Завтра в 11:30 на катафалке гроб с Виталия Ендовицкого заберут после прощания из траурного зала на Ипподромной улице в Воронеже... Его отвезут хоронить на Юго-Западное кладбище", — приводит ТАСС слова представителя.
Ендовицкий снялся в таких сериалах, как "Универ", "Катина любовь", "След", "Свидетели", "Карпов", "Маруся", "Следаки".
Виталий Ендовицкий в сериале "Следаки"
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Видео: (video.rbc.ua)