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Ушел из жизни легендарный американский актер

STYLERПерсона    02.12.2018 - 12:47
Ушел из жизни легендарный американский актер
Фото: (twitter.com/emmavolney)

Мужчине было 85 лет

В воскресенье, 2 декабря, стало известно о гибели легендарного американского актера Кена Берри. Об этом сообщила его бывшая супруга Джеки Джозер-Лоуренс, передает The Hollywood Reporter.

Так, актер скончался в медицинском центре в калифорнийском городе Бербанк. Причины трагедии не уточняются, однако подчеркнем, что на момент гибели мужчине было 85 лет.

Актер родился в городе Моллин, штат Иллинойс в 1933 году. В детстве он занимался танцами, участвовал в различных конкурсах. А после окончания средней школы поступил на военную службу, где познакомился с актером Леонардом Нимоем.

Именно он разослал в киностудии телеграммы с просьбой пригласить Берри на кастинги. В результате этого мужчина получил предложение от студии Universal и подписал с ней контракт.

Наиболее известные роли, которые принесли Берри популярность – сериалы F Troop, The Andy Griffith Show и Mayberry RFD.

Ушел из жизни легендарный американский актер

Фото: Кен Берри (wikimedia.org)

Напомним, скончался известный британский кинорежиссер, оператор и сценарист Николас Роуг. Самыми известными его работами были "Приключения молодого Индианы Джонса", также он стал кинооператором "Доктора Живаго".

Также мы писали, что умер актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого".

Видео: (video.rbc.ua)

 

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