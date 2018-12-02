Пішов з життя легендарний американський актор

Фото: (twitter.com/emmavolney)

Чоловікові було 85 років

У неділю, 2 грудня, стало відомо про загибель легендарного американського актора Кена Беррі. Про це повідомила його колишня дружина Джекі Джозер-Лоуренс, передає The Hollywood Reporter.

Так, актор помер в медичному центрі в каліфорнійському місті Бербанк. Причини трагедії не уточнюються, проте підкреслимо, що на момент загибелі чоловіка було 85 років.

Актор народився в місті Моллин, штат Іллінойс у 1933 році. У дитинстві він займався танцями, брав участь у різних конкурсах. А після закінчення середньої школи вступив на військову службу, де познайомився з актором Леонардом Нимоем.

Саме він розіслав у кіностудії телеграми з проханням запросити Беррі на кастинги. Внаслідок цього чоловік отримав пропозицію від студії Universal і підписав з нею контракт.

Найбільш відомі ролі, які принесли Беррі популярність – серіали F Troop, The Andy Griffith Show і Mayberry RFD.

Фото: Кен Беррі (wikimedia.org)

Нагадаємо, помер відомий британський кінорежисер, оператор і сценарист Ніколас Роуг. Найвідомішими його роботами були "Пригоди молодого Індіани Джонса", також він став кінооператором "Доктора Живаго".

Також ми писали, що помер актор серіалів "Далекобійники" і "Марш Турецького".

Відео: (video.rbc.ua)