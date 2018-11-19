Умер известный украинский поэт и переводчик

Иллюстративное фото (torange.biz)

Он стал автором первого украинско-латышского разговорника

Во Львове на 49-м году жизни скончался известный украинский поэт, литературовед и переводчик Юрий Садловский. Об этом сообщила на своей странице в Facebook его супруга Марианна Венцек-Садловская.

Юрия Садловского не стало 19 ноября. О причинах смерти не сообщается.

Фото: facebook.com/Юрко Садловський

Юрий Садловский родился 6 мая 1970 года во Львове. Его отец был инженером, а мать – врачом-стоматологом. Окончил львовскую школу имени Тараса Шевченко. После этого – работал инструктором бюро путешествий и экскурсий Львовской областной станции юных туристов.

В 1988 году поступил на филологический факультет Латвийского университета, где в последствии окончил магистратуру и докторантуру. Получил звание доктора филологии, защитил работу "Украинская поэзия в конце XIX - начале ХХ века и российский серебряный век".

С 1988 по 2009 год проживал и работал учителем латышского языка и литературы в Риге. Позже стал преподавателем украинского языка и литературы на филологическом факультете Латвийского университета. В 2009 году вернулся в Украину и стал преподавать латышский язык на факультете международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Юрий Садловский составил первый украинско-латышский разговорник. Выпустил несколько сборников украинских палиндромов, а также авторской поэзии.

От первого брака у Садловского остался сын Юлиан-Даниэль.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что известного певца Евгения Осина нашли мертвым в своем доме.

А также рассказывали о том, что умер популярный актер из культового фильма "Пятый элемент".

Видео: РБК-Украина