Умер известный украинский поэт и переводчик

Он стал автором первого украинско-латышского разговорника
Во Львове на 49-м году жизни скончался известный украинский поэт, литературовед и переводчик Юрий Садловский. Об этом сообщила на своей странице в Facebook его супруга Марианна Венцек-Садловская.
Юрия Садловского не стало 19 ноября. О причинах смерти не сообщается.
Фото: facebook.com/Юрко Садловський
Юрий Садловский родился 6 мая 1970 года во Львове. Его отец был инженером, а мать – врачом-стоматологом. Окончил львовскую школу имени Тараса Шевченко. После этого – работал инструктором бюро путешествий и экскурсий Львовской областной станции юных туристов.
В 1988 году поступил на филологический факультет Латвийского университета, где в последствии окончил магистратуру и докторантуру. Получил звание доктора филологии, защитил работу "Украинская поэзия в конце XIX - начале ХХ века и российский серебряный век".
С 1988 по 2009 год проживал и работал учителем латышского языка и литературы в Риге. Позже стал преподавателем украинского языка и литературы на филологическом факультете Латвийского университета. В 2009 году вернулся в Украину и стал преподавать латышский язык на факультете международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Юрий Садловский составил первый украинско-латышский разговорник. Выпустил несколько сборников украинских палиндромов, а также авторской поэзии.
От первого брака у Садловского остался сын Юлиан-Даниэль.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что известного певца Евгения Осина нашли мертвым в своем доме.
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Видео: РБК-Украина