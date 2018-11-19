Помер відомий український поет і перекладач

Він став автором першого українсько-латиського розмовника
У Львові на 49-му році життя помер відомий український поет, літературознавець і перекладач Юрій Садловський. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook його дружина Маріанна Венцек-Садловская.
Юрія Садловського не стало 19 листопада. Про причини смерті не повідомляється.
Фото: facebook.com/Юрко Садловський
Юрій Садловський народився 6 травня 1970 року у Львові. Його батько був інженером, а мати – лікарем-стоматологом. Закінчив львівську школу імені Тараса Шевченка. Після цього – працював інструктором бюро подорожей та екскурсій Львівської обласної станції юних туристів.
У 1988 році вступив на філологічний факультет Латвійського університету, де згодом закінчив магістратуру та докторантуру. Отримав звання доктора філології, захистив роботу "Українська поезія в кінці XIX - початку ХХ століття і російський срібний вік".
З 1988 по 2009 рік проживав і працював учителем латиської мови та літератури у Ризі. Пізніше став викладачем української мови та літератури на філологічному факультеті Латвійського університету. У 2009 році повернувся в Україну і став викладати латиську мову на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.
Юрій Садловський уклав перший українсько-латвійський розмовник. Випустив кілька збірок українських палиндромів, а також авторської поезії.
Від першого шлюбу у Садловського залишився син Юліан-Даніель.
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Відео: РБК-Україна