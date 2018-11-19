Умер популярный актер из культового фильма "Пятый элемент"

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Джон Блузал скончался в возрасте 89 лет

Сегодня, 19 ноября, стало известно о смерти известного актера Джона Блузала, который скончался в возрасте 89 лет. Актер умер четыре дня назад. Об этом сообщает информационный портал The Independent.

О смерти знаменитости стало известно только сегодня, хотя он умер 4 дня назад. Причина смерти неизвестна. Напомним, что Блузал родился в Польше в 1929 году. Десять лет спустя он переехал в Австралию с семьей, где начал выступать в театре.

Фото: (flickr.com)

В 1960 году он перебрался в Великобританию, где стал сниматься в телесериалах и полнометражном кино. Он сыграл в мюзикле "На помощь!" с членами группы The Beatles, единственной комедии бондианы "Казино Рояль" 1967 года, ленте "Супермен 3" Ричарда Лестера, антиутопии "Темный город" и фантастическом боевике Люка Бессона "Пятый элемент" с Брюсом Уиллисом и Милой Йовович.

Блузал стал широко известен после выхода сериала "Викарий из Дибли. Одним из последних фильмов с его участием стала комедия "Да здравствует Цезарь!" братьев Коэн. Всего за свою карьеру актер снялся в 132 проектах.

Напомним, что на 85-м году жизни скончался известный кантри-музыкант. 15 ноября, находясь в собственном доме в Талсе в США, скончался Рой Кларк.

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Видео: (video.rbc.ua)