Помер популярний актор з культового фільму "П'ятий елемент"

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Джон Блузал помер у віці 89 років

Сьогодні, 19 листопада, стало відомо про смерть відомого актора Джона Блузала, який помер у віці 89 років. Актор помер чотири дні тому. Про це повідомляє інформаційний портал The Independent.

Про смерть знаменитості стало відомо тільки сьогодні, хоча він помер ще 4 дні тому. Причина смерті невідома. Нагадаємо, що Блузал народився в Польщі в 1929 році. Через Десять років він переїхав до Австралії з сім'єю, де почав виступати в театрі.

Фото: (flickr.com)

У 1960 році він перебрався до Великобританії, де став зніматися в телесеріалах і повнометражному кіно. Він зіграв у фільмах "На допомогу!" з членами групи The Beatles, єдиною комедії бондіани "Казино Рояль" 1967 року, у стрічці "Супермен 3" Річарда Лестера, антиутопії "Темне місто" і фантастичному бойовику Люка Бессона "П'ятий елемент" з Брюсом Віллісом і Мілою Йовович.

Блузал став широко відомий після виходу серіалу "Вікарій з Діблі. Одним з останніх фільмів з його участю стала комедія "Хай живе Цезар!" братів Коен. Всього за свою кар'єру актор знявся у 132 проектах.

Нагадаємо, що на 85-му році життя помер відомий кантрі-музикант. 15 листопада, перебуваючи у власному будинку в Талсі у США, помер Рой Кларк.

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Відео: (video.rbc.ua)