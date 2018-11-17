Известного певца Евгения Осина нашли мертвым в своем доме

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Музыкант скончался в 54 года

В собственном доме был найден мертвым известный певец Евгений Осин. Он умер в 54 года из-за остановки сердца. Данную информацию телеграмм-каналу Life Shot подтвердил директор певца.

Телеведущая Дана Борисова, которая помогла певцу бороться с алкогольной зависимостью, прокомментировала смерть исполнителя:

"Настолько это все прискорбно и настолько... Просто ужас. Кричали, ко всем обращались... Все хотели ему помочь, готовы были помочь с этой зависимостью... Но это был такой человек. Ну ничего он не хотел менять – его все устраивало", — написала она.

Звезды скорбят об умершем артисте. Одной из первых о его скоропостижной кончине написала певица Наталья Штурм в Instagram.

Фото: (instagram.com/nataliashturm)

"Покойся с миром, музыкант", - написала Штурм.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/nataliashturm

Евгений Осин стал невероятно популярен после того, как на радио прозвучала его песня "Плачет девушка в автомате". Также он исполнил такие хиты, как "Восьмое марта", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Попутчица" и другие.

Ранее мы писали, что известному российскому певцу 90-х могут ампутировать руку.

Напомним, что популярный в 90-х российский певец пострадал в ДТП.

Видео: (video.rbc.ua)