Відомого співака Євгена Осика знайшли мертвим у своєму будинку

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Музикант помер у 54 роки

У власному будинку був знайдений мертвим відомий співак Євген Осін. Він помер у 54 роки через зупинку серця. Дану інформацію телеграм-каналу Life Shot підтвердив директор співака.

Телеведуча Дана Борисова, яка допомогла співакові боротися з алкогольною залежністю, прокоментувала смерть виконавця:

"Настільки це все сумно і настільки... Просто жах. Кричали, до всіх зверталися... Всі хотіли йому допомогти, готові були допомогти з цією залежністю... Але це був такий чоловік. Ну нічого він не хотів міняти його все влаштовувало", — написала вона.

Зірки сумують за померлим артистом. Однією з перших про його раптову смерть написала співачка Наталія Штурм в Instagram.

Фото: (instagram.com/nataliashturm)

"Спочивай з миром, музикант", - написала Штурм.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/nataliashturm

Євген Осін став неймовірно популярний після того, як на радіо прозвучала пісня "Плаче дівчина в автоматі". Також він виконав такі хіти, як "Восьме березня", "Таня плюс Володя", "Качка", "Портрет роботи Пабло Пікассо", "Попутниця" та інші.

Раніше ми писали, що відомому російському співакові 90-х можуть ампутувати руку.

Нагадаємо, що популярний в 90-х російський співак постраждав у ДТП.

Відео: (video.rbc.ua)