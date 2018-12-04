Помер відомий актор, зірка серіалу "Універ"

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Повідомляється, що на момент смерті артистові було 49 років

Зірка "Універу", "Карпова", "Марусі" та інших російських телесеріалів Віталій Єндовицький помер в московській клініці. Акторові було 49 років. Причиною смерті стало ускладнення після пережитого інсульту. Про це повідомляє видання "Блокнот-Воронеж".

У кінці листопада у артиста стався інсульт, після чого він потрапив в московську клініку. Лікарі до останнього боролися за його життя, але не змогли врятувати актора. Інформацію про смерть артиста також підтвердив його представник.

"Завтра о 11:30 на катафалку труну з Віталієм Ендовицким заберуть після прощання з траурного залу на Іподромній вулиці у Воронежі... Його відвезуть ховати на Південно-Західне кладовище", — приводить ТАСС слова представника.

Ендовицкий знявся в таких серіалах, як "Універ", "Катіна любов", "Слід", "Свідки", "Карпов", "Маруся", "Следак".

Віталій Єндовицький у серіалі "Слідаки"

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Відео: (video.rbc.ua)