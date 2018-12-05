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Дивовижна і талановита людина: помер відомий український мультиплікатор

STYLERЖиття    05.12.2018 - 11:32
Дивовижна і талановита людина: помер відомий український мультиплікатор
Фото: (torange.biz)

Юрій Гриневич пішов з життя на 47-му році

4 грудня, у вівторок з життя пішов талановитий чоловік і відомий український мультиплікатор, член правління Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України Юрій Гриневич. Про це повідомляє Укранімафільм у Facebook.

Юрій Вікторович був автором повнометражних анімаційних фільмів "В країні Альхоків", "Звірячі війни" і "Муттабар", а також мультсеріалів "Маски-шоу" і "Село дурнів".

Дивовижна і талановита людина: помер відомий український мультиплікаторФото: (facebook.com/dumskaya.net)

В останні роки він працював над спільним проектом студії Animagrad та Одеській студії мультиплікації "Легенди Трипілля". У прокат випустити мультфільм так і не встигли.

У повідомленні зазначено: "Від нас пішов Юра Гриневич - режисер анімаційного кіно, директор одеської анімаційної студії. 46 років... Не підберу слів... Дуже веселий, енергійний - і ось так, за кілька днів. Йдуть кращі! Співчуття рідним і близьким... Прощай, друже. Буду пам'ятати завжди".

Дивовижна і талановита людина: помер відомий український мультиплікаторСкріншот поста: (facebook.com/ukranimafilm)

Нагадаємо, що помер відомий актор, зірка серіалу "Універ".

Раніше ми повідомляли, що пішов з життя легендарний американський актор.

Також ми писали, що помер один з найвідоміших ілюзіоністів.

Відео: (video.rbc.ua)

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