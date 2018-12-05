Дивовижна і талановита людина: помер відомий український мультиплікатор

Юрій Гриневич пішов з життя на 47-му році
4 грудня, у вівторок з життя пішов талановитий чоловік і відомий український мультиплікатор, член правління Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України Юрій Гриневич. Про це повідомляє Укранімафільм у Facebook.
Юрій Вікторович був автором повнометражних анімаційних фільмів "В країні Альхоків", "Звірячі війни" і "Муттабар", а також мультсеріалів "Маски-шоу" і "Село дурнів".
Фото: (facebook.com/dumskaya.net)
В останні роки він працював над спільним проектом студії Animagrad та Одеській студії мультиплікації "Легенди Трипілля". У прокат випустити мультфільм так і не встигли.
У повідомленні зазначено: "Від нас пішов Юра Гриневич - режисер анімаційного кіно, директор одеської анімаційної студії. 46 років... Не підберу слів... Дуже веселий, енергійний - і ось так, за кілька днів. Йдуть кращі! Співчуття рідним і близьким... Прощай, друже. Буду пам'ятати завжди".
Скріншот поста: (facebook.com/ukranimafilm)
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Відео: (video.rbc.ua)