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Ушел из жизни легендарный украинский ученый-химик

STYLERЖизнь    09.12.2018 - 17:32
Ушел из жизни легендарный украинский ученый-химик
Фото: Скорая помощь (РБК-Украина)

Мужчину сбила машина

В Одессе трагически скончался известный украинский ученый-химик Александр Захария, которого возле его дома сбил автомобиль. Об этом сообщил его коллега Владимир Геник на своей странице в Facebook.

"Трагически погиб Александр Захария - ученый-химик, общественный деятель, патриот и светлый человек. Виделись с ним позавчера, был как всегда жизнерадостным, рассказывал о планах на будущее", - сказал он.

Обратим внимание, что в полиции данные об аварии пока решили не комментировать.

Александр Захария - кандидат химических наук, профессор кафедры аналитической химии Одесского национального университета им. Мечникова, работал в Институте стратегических исследований и прогнозов трансатлантических процессов.

Ушел из жизни легендарный украинский ученый-химик

Фото: Погибший Александр Захария (facebook.com/volodymyr.genyk)

Напомним, что 4 декабря, во вторник из жизни ушел талантливый человек и известный украинский мультипликатор, член правления Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины Юрий Гриневич.

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни легендарный американский актер.

Также мы писали, что умер один из самых известных иллюзионистов.

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