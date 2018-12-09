Ушел из жизни легендарный украинский ученый-химик

Фото: Скорая помощь (РБК-Украина)

Мужчину сбила машина

В Одессе трагически скончался известный украинский ученый-химик Александр Захария, которого возле его дома сбил автомобиль. Об этом сообщил его коллега Владимир Геник на своей странице в Facebook.

"Трагически погиб Александр Захария - ученый-химик, общественный деятель, патриот и светлый человек. Виделись с ним позавчера, был как всегда жизнерадостным, рассказывал о планах на будущее", - сказал он.

Обратим внимание, что в полиции данные об аварии пока решили не комментировать.

Александр Захария - кандидат химических наук, профессор кафедры аналитической химии Одесского национального университета им. Мечникова, работал в Институте стратегических исследований и прогнозов трансатлантических процессов.

Фото: Погибший Александр Захария (facebook.com/volodymyr.genyk)

Напомним, что 4 декабря, во вторник из жизни ушел талантливый человек и известный украинский мультипликатор, член правления Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины Юрий Гриневич.

Ранее мы сообщали, что ушел из жизни легендарный американский актер.

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