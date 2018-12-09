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Пішов із життя легендарний український вчений-хімік

STYLERЖиття    09.12.2018 - 17:32
Пішов із життя легендарний український вчений-хімік
Фото: Швидка допомога (РБК-Україна)

Чоловіка збила машина

В Одесі трагічно помер відомий український вчений-хімік Олександр Захарія, якого біля його будинку збив автомобіль. Про це повідомив його колега Володимир Геник на своїй сторінці в Facebook.

"Трагічно загинув Олександр Захарія - вчений-хімік, громадський діяч, патріот і світлий чоловік. Бачилися з ним позавчора, був як завжди життєрадісним, розповідав про плани на майбутнє", - сказав він.

Звернемо увагу, що в поліції дані про аварії поки вирішили не коментувати.

Олександр Захарія - кандидат хімічних наук, професор кафедри аналітичної хімії Одеського національного університету ім. Мечникова, працював в Інституті стратегічних досліджень та прогнозів трансатлантичних процесів.

Пішов із життя легендарний український вчений-хімік

Фото: Загиблий Олександр Захарія (facebook.com/volodymyr.genyk)

Нагадаємо, що 4 грудня, у вівторок з життя пішов талановитий чоловік і відомий український мультиплікатор, член правління Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України Юрій Гриневич.

Раніше ми повідомляли, що пішов з життя легендарний американський актор.

Також ми писали, що помер один з найвідоміших ілюзіоністів.

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