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Пішов з життя режисер культових серіалів

STYLERПерсона    12.12.2018 - 08:55
Пішов з життя режисер культових серіалів
Ілюстративне фото (instagram.com/cinemaniac_ru)

Чоловік працював над серіалом "Баффі - винищувачка вампірів"

У середу, 12 грудня, пішов з життя американський сценарист і режисер Роб Дехотел, на счето якого такі культові серіали, як "Баффі - винищувачка вампірів", "Справжня кров", "Майк і Моллі", "Все схвачено" і "Шоу 70-х". Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Так, причиною загибелі 52-річної легенди став серцевий удар.

Як відомо, письменник закінчив університет Вебстера зі сходинкою у засобам масової комунікації в 1988 році. На початку кар'єри працював в якості помічника письменника мильної опери "Санта-Барбара" в період з 1990 по 1991 роки. Після закінчення навчання вирішив влаштуватися на повний робочий день.

Насамперед, Дехотел працював в комедійному жанрі, написавши сценарії для серії "Никелодоон", "Пригоди Піта і Піта", а також реаліті-шоу "Хоуп і Глорія".

Нагадаємо, що 4 грудня, у вівторок з життя пішов талановитий чоловік і відомий український мультиплікатор, член правління Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України Юрій Гриневич.

Раніше ми повідомляли, що пішов з життя легендарний американський актор.

Також ми писали, що помер один з найвідоміших ілюзіоністів.

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