ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Помер популярний гуморист: подробиці смерті зірки "Кривого дзеркала"

STYLERЖиття    16.12.2018 - 15:55
Помер популярний гуморист: подробиці смерті зірки "Кривого дзеркала"
Ілюстративне фото (acebook.com/LUBERTSYRIAMO)

Лікарі боролися за життя артиста, який перебував у реанімації

Помер популярний гуморист, учасник "Кривого дзеркала" Образ Асомов. Причина смерті 55-річного артиста – хвороба серця. Про це заявив Євген Петросян на своїй сторінці в Instagram.

Напередодні в ЗМІ була інформація про те, що Асомов знаходиться в реанімації. Лікарі так і не змогли врятувати життя артисту.

"Вічна пам'ять Обіду Асомову. Численні номери у його виконанні будуть жити ще довго на наших екранах. Значить і життя на землі його продовжиться. Сумую", - написав Петросян.

Гуморист отримав свою популярність в Узбекистані в 1993 році, де заснував свій театр "Образ-А".

В кінці 2000-х Євген Петросян запропонував Асомову виступати телепередачах "Криве дзеркало".

У травні 2018 року Асомова призначили директором ГУП "Студія мультиплікаційних фільмів".

Помер популярний гуморист: подробиці смерті зірки &quot;Кривого дзеркала&quot;

Обід Асомов (фото: instagram.com/showbiznesuz)

Помер популярний гуморист: подробиці смерті зірки &quot;Кривого дзеркала&quot;

Обід Асомов (фото: instagram.com/showbiznesuz)

Нагадаємо, що недавно помер американський режисер і сценарист таких культових серіалів, як "Баффі - винищувачка вампірів", "Майк і Моллі" і "Справжня кров".

Раніше, також повідомлялося, що в Одесі пішов з життя відомий український вчений-хімік Олександр Захарія. Його біля будинку збив автомобіль.

"Будував плани на майбутнє...": помер видатний український вчений "Втрачаємо найкращих": помер відомий український письменник
Новини України смертькомик
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся