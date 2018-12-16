Помер популярний гуморист: подробиці смерті зірки "Кривого дзеркала"

Ілюстративне фото (acebook.com/LUBERTSYRIAMO)

Лікарі боролися за життя артиста, який перебував у реанімації

Помер популярний гуморист, учасник "Кривого дзеркала" Образ Асомов. Причина смерті 55-річного артиста – хвороба серця. Про це заявив Євген Петросян на своїй сторінці в Instagram.

Напередодні в ЗМІ була інформація про те, що Асомов знаходиться в реанімації. Лікарі так і не змогли врятувати життя артисту.

"Вічна пам'ять Обіду Асомову. Численні номери у його виконанні будуть жити ще довго на наших екранах. Значить і життя на землі його продовжиться. Сумую", - написав Петросян.

Гуморист отримав свою популярність в Узбекистані в 1993 році, де заснував свій театр "Образ-А".

В кінці 2000-х Євген Петросян запропонував Асомову виступати телепередачах "Криве дзеркало".

У травні 2018 року Асомова призначили директором ГУП "Студія мультиплікаційних фільмів".

Обід Асомов (фото: instagram.com/showbiznesuz)

Обід Асомов (фото: instagram.com/showbiznesuz)

Нагадаємо, що недавно помер американський режисер і сценарист таких культових серіалів, як "Баффі - винищувачка вампірів", "Майк і Моллі" і "Справжня кров".

Раніше, також повідомлялося, що в Одесі пішов з життя відомий український вчений-хімік Олександр Захарія. Його біля будинку збив автомобіль.