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Творець популярних мобільних додатків був знайдений мертвим

STYLERПерсона    17.12.2018 - 15:56
Творець популярних мобільних додатків був знайдений мертвим
Колаж РБК-Україна

Поліція не виключає, що причиною смерті стали наркотики

У Нью-Йорку, США був знайдений мертвим 34-річний творець мобільних додатків HQ Trivia і Vine Колін Кролл. Про це повідомляє "Голос Америки".

Смерть чоловіка настала у неділю. В поліцію зателефонував хтось з друзів програміста і попросив перевірити, чи все в порядку у Кролла. Поліція виявила його мертвим. На даний момент встановлюються всі обставина події, а точну причину смерті експерти зможуть назвати лише після розтину.

Однак за попередніми даними, причиною смерті могло стати передозування наркотиків.

Творець популярних мобільних додатків був знайдений мертвим

Фото: Колін Кролл (techcrunch.com)

Колін Кролл був відомий як засновник двох популярних додатків HQ Trivia і Vine. Свою кар'єру він починав в компанії Yohoo. Мобільний додаток HQ Trivia було запущено в 2017 році. Це онлайн-вікторина, яка запускалася щодня вечорами. Переможцям цієї вікторини видавалися грошові призи. Додаток швидко став дуже популярним.

Ведучий вікторини Скотт Роговскі, коли дізнався про смерть творця, повідомив, що недільна вікторина скасована, а $25000, які повинен був отримати переможець, будуть пожертвувані в організації з захисту тварин.

Другий сервіс, Vine – був мобільним додатком, який дозволяв публікувати шестисекундне відео в 2012 році. Це додаток був найпопулярнішим в App Store і ним користувалося понад 200 мільйонів осіб. Додаток був викуплений компанією Twitter і в 2017 році закритий.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер популярний гуморист.

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