Стало известно, как государственные структуры МИУ обирают моряков

Как заявила основатель общественной организации "Украинское объединение моряков" Кристина Король, на сегодняшний день моряки не могут получить ни один морской документ без участия посредников и огромных взяток - неофициальная стоимость морских сертификатов достигает 3 тысяч долларов, а в некоторых случаях даже 8 тысяч долларов.

Система поборов и взяток в сфере морского образования вынудила моряков выйти на акции протеста. Протестующие заявляют, что если раньше сдать экзамены на получение морского сертификата без взяток было сложно, но реально, то сейчас такой возможности фактически нет.

Как отмечают журналисты-расследователи, морские агенты-посредники в интернете предлагают возможность обойти все учебные процедуры и оформить документы моряка буквально за один день. Один из таких агентов по имени Татьяна Мещерякова назвала сумму за помощь в получении 10-ти сертификатов капитана - 7900 долларов.

По украинскому законодательству украинские моряки обязаны подтверждать свою квалификацию каждые пять лет. В августе 2020 года были уволены все сотрудники Инспекции дипломирования моряков и началась ее ликвидация. Но на самом деле инспекция продолжает работать и экзаменовать моряков, хотя ни один из моряков фактически не может сдать экзамены без взяток и без посредников.

Как выяснили журналисты-расследователи, морских агентов курируют представители Государственной морской администрации. Все собранные с моряков деньги якобы идут в "черную кассу" к бывшему сотруднику морской инспекции Игорю Зозуле, который является членом общественного совета при Морской администрации. В 2013 году Зозуля был фигурантом уголовного дела о взятках в сфере морского образования.

По данным программы "Гроші", к сбору взяток могут быть причастны также Олег Вахрушев, бывший член Партии регионов и депутат Одесского облсовета. В 2010 его поймали на взятке в 200 тысяч долларов, а в 2014 уволили из экологической инспекции за фальшивый диплом о высшем образовании.