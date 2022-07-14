"Стены не было вообще": Лобода впервые показала, что оккупанты сделали с домами ее семьи в Ирпене (видео)

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно предоставила три миллиона гривен на достройку разрушенного здания детсада в Ирпене, приехала к родным, которые ей показали разрушенные российскими оккупантами дома.
Как стало известно Styler, артистку встретила двоюродная сестра мамы, тетя Люда и тетя Оксана, жена родного брата, а также бабушка Лариса.
Женщины показали певице, что случилось с их домами в Ирпене, где артистка проводила все свое детство.
На видео видно, что оккупанты сделали с бизнесом родного брата мамы Светланы Лободы. У Александра полностью сгорел микроавтобус, которым он зарабатывал на жизнь для своей семьи.
"Все что осталось от машины, которой Саша заработают деньги", - сказала певица.
Также родные артистки рассказали, что произошло с их зданиями.
"Шифер снесло. Дожди были, это все лилось, обои отклеились. Здесь стены вообще не было, благодаря тебе мы ее поставили, окон не было нигде. Брат конечно в шоковом состоянии. Работы нет. Все было новое", - рассказали женщины.
Также певица встретилась с местными жителями Ирпеня, которые направили запрос артистке в Loboda Help Centr, чтобы она помогла в восстановлении разрушенных домов.
Артистка встретилась с каждым, кто послал ей письмо.
"Это наш дом, который пострадал в результате войны. 5 этаж полностью сгорел. Все, что вы видите, это мы уже разгребли. Мы сейчас заказываем экспертизу. после этого сделаем проект", - рассказали местные.
По словам певицы, каждый день войны несет украинцам неопределенность будущего и разрушение.
"Когда мои родные вернулись в Ирпень, они так же как и 70% ирпенчан нашли свои дома разрушенными. Мне было больно смотреть на то, во что превратила мой город российская армия", - добавила Лобода.
Командой артистки был создан благотворительный фонд DUSHA, благодаря которому Лобода планирует организовать более масштабную помощь своему родному городу.
Присоединиться может любой украинец.
Реквизиты фонда:
БФ Международный Благотворительный Фонд "ДУША"
Приватбанк: ЕГРПОУ банка 14360570, код банка 305299
Счет: UA263052990000026002026232154
"Совместными усилиями мы будем считать не дни войны. А дни! Те, кто приближает нас к победе. Я не устану верить и повторять, что вместе мы сила. Вместе мы способны преодолеть все трудности и уже завтра проснуться в стране, где наступил мир", - отметила певица.
Ранее мы сообщали, что Лобода приехала в родной Ирпень.
Также мы писали, что певица придумала, как еще помочь украинцам во время войны.