"Стены не было вообще": Лобода впервые показала, что оккупанты сделали с домами ее семьи в Ирпене (видео)

Женщины показали певице, что случилось с их домами в Ирпене, где артистка проводила все свое детство.

На видео видно, что оккупанты сделали с бизнесом родного брата мамы Светланы Лободы. У Александра полностью сгорел микроавтобус, которым он зарабатывал на жизнь для своей семьи.

"Все что осталось от машины, которой Саша заработают деньги", - сказала певица.

Светлана Лобода показала, что оккупанты сделали с домами ее родных (фото: пресс-служба певицы)

Также родные артистки рассказали, что произошло с их зданиями.

"Шифер снесло. Дожди были, это все лилось, обои отклеились. Здесь стены вообще не было, благодаря тебе мы ее поставили, окон не было нигде. Брат конечно в шоковом состоянии. Работы нет. Все было новое", - рассказали женщины.

Также певица встретилась с местными жителями Ирпеня, которые направили запрос артистке в Loboda Help Centr, чтобы она помогла в восстановлении разрушенных домов.

Артистка встретилась с каждым, кто послал ей письмо.

"Это наш дом, который пострадал в результате войны. 5 этаж полностью сгорел. Все, что вы видите, это мы уже разгребли. Мы сейчас заказываем экспертизу. после этого сделаем проект", - рассказали местные.

По словам певицы, каждый день войны несет украинцам неопределенность будущего и разрушение.

"Когда мои родные вернулись в Ирпень, они так же как и 70% ирпенчан нашли свои дома разрушенными. Мне было больно смотреть на то, во что превратила мой город российская армия", - добавила Лобода.

Командой артистки был создан благотворительный фонд DUSHA, благодаря которому Лобода планирует организовать более масштабную помощь своему родному городу.

Присоединиться может любой украинец.

Реквизиты фонда:

БФ Международный Благотворительный Фонд "ДУША"

Приватбанк: ЕГРПОУ банка 14360570, код банка 305299

Счет: UA263052990000026002026232154

"Совместными усилиями мы будем считать не дни войны. А дни! Те, кто приближает нас к победе. Я не устану верить и повторять, что вместе мы сила. Вместе мы способны преодолеть все трудности и уже завтра проснуться в стране, где наступил мир", - отметила певица.

Светлана Лобода показала, что оккупанты сделали с домами ее родных (фото: пресс-служба певицы)