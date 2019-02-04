Стинг не приедет во Львов: кто виноват

Директор стадиона "Арена Львов" объяснил, почему он вынужден был отказать

Легендарный музыкант Стинг, который в 2019 году будет гастролировать по странам Европы, не сможет выступить во Львове в начале июня. Об этом заявил и. о. директора стадиона "Арена Львов" Юрий Майборода в своем интервью для "24 канала"

Юрий Майборода рассказал, что организаторы турне Стинга обратились к руководству стадиона во время составления графика музыканта. Дата, которую предлагали организаторы – 6 июня 2019 года.

Однако руководство стадиона вынуждено было отказать, так как в эти дни планируется замена газона, а также матч национальной сборной Украины.

"Если бы не замена газона и игра сборной Украины, то 6 июня у нас планировался концерт Sting. Он будет в Польше и планировали приехать во Львов. Я вынужден был отказать. Но идея не похоронена", - объяснил Майборода.

В издании отмечают, что у Стинга запланированы концерты в начале июня в Болгарии, Словении и в Латвии, что не помешало бы провести концерт 6 июня и во Львове.

Кроме того, известно, что на 1 июня на "Арена Львов" запланирован также концерт Олега Винника. Как отметил Юрий Майборода в комментарии изданию, концерт Винника, а также матч сборной Украины переносить в другие города пока не планируется.

Также неизвестно, обращались ли организаторы турне Стинга в другие города, например, в столицу.

Напомним, ранее мы писали о том, что легендарный музыкант Стинг посетил Киев с концертом.

А также рассказывали о том, почему Стинг отказался выступать в России.