Ткаченко стал новым министром культуры: чем уже успел оскандалиться политик

Александр Ткаченко (фото: РБК-Украина)

Александр Ткаченко получил многострадальную должность министра культуры

Александр Ткаченко стал новым министром культуры Украины. Сегодня, 4 июня, за назначение нардепа от "Слуги народа" проголосовало 263 депутата. Что известно про политика и медийника - в материале Styler.

Скандальный закон №2693 "О медиа"

Ткаченко стал одним из тех, кто продвигал законопроект, что фактически формализует цензуру и облегчает блокировку интернет-СМИ через суд.

Одно из ключевых положений документа закона - требование ко всем СМИ предоставить в Нацсовет информацию о структуре собственности, о цензуре на новости и материалы о России и СССР, а также об упрощенной процедуре блокировки сайтов.

После критики со стороны украинских журналистов и международных организаций, документ в конце апреля вернули на доработку.

Медиаменеджер с 30-летним опытом

Многие знают Александра Ткаченко, как гендиректора 1+1 media (1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, Бигуди, Униан-ТВ, 1+1 International, сейлз-хаус Плюсы и 1+1 продакшн). Именно из медиасреды выпускник журфака КНУ имени Шевченко попал в большую политику, как №9 в партийном списке "Слуги народа".

Но в целом на медийном поприще у нового главы минкульта 30 лет опыта. Он успел даже поработать в Москве заместителем гендиректора РЕН-ТВ в 2008 году. А в самом начале своего журналистского пути создавал программы "Послесловие" и "Лица мира" для каналов "УТ-1" и "Интер" (с 1993-го).

В 1996 перешел на новосозданный канал "Студия 1+1". Его называют создателем новостей ТСН, первый выпуск которого вышел 1 января 1997-го.

С апреля 1999 возглавлял "Новый канал", а в 2000-2001 попробовал себя политике - был советником тогда премьера Виктора Ющенко на общественных началах.

А уже в 2003 стал неформальным руководителем так называемого холдинга ("Новый канал", "ICTV", "СТБ"). Позже успел побывать даже председателем правления и одним из акционеров ЗАО "Одесская киностудия".

После всех "скитаний" окончательно "осел" на должности гендиректора 1+1 media, которую занимал с августа 2008 года по 19 августа 2019 года.

После победы "Слуги народа" на досрочных парламентских выборах летом 2019-го возглавил Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в Раде, где и стал разрабатывать тот самый скандальный закон о СМИ.

Попал в санкционный список РФ

После аннексии Крыма россиянами в 2014 году и начала войны на Востоке Украины Ткаченко стал инициатором бойкота российских фильмов и сериалов. С 1 ноября 2018 года он в российском санкционном списке, согласно которому российские счета, ценные бумаги и имущество заморожены, а денежные транзакции по выводу денег из РФ запрещены.

Интересно, что во время пресс-конференции Владимира Зеленского, посвященной году его президентства, гарант пожаловался на "кадровый голод". Речь шла, в частности, о том, что министерство культуры возглавить некому.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обратились к нашей культурному сообществу. Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложно найти министра энергетики", - заявил тогда президент.

Напомним, что Ольга Стефанишина назначена вице-премьером вместо Вадима Пристайко.

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Автор: Светлана Мащенко