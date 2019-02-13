Я это сделаю: Мосийчук пообещал сжечь себя

Позже нардеп удалил все комментарии и отказался от своих слов

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что он готов сжечь себя под посольством США, чтобы доказать правоту в конфликте по поводу составления постановления об ответственности и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун за присвоение полномочий. Об этом Мосийчук написал в комментариях под постом на своей странице в Facebook.

Скандал разгорелся после того как Центр противодействия коррупции сообщил, что постановление, в котором деятельность и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун назвали угрозой национальной безопасности, было создано на компьютере народного депутата от Оппозиционного блока Александра Долженкова. А автором этого документа был указан депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук.

Скриншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

Мосийчук сообщил, что с депутатом Долженковым он не общается и обвинил грантоедов и Шабунина в том, что это они все придумали и на самом деле документ создавался на другом компьютере.

"До чего еще могут опуститься эти упоротые грантоеды?! Я даже не здороваюсь с регионалом Долженковым! Шабунин придумал, будто проект постановления об увольнении Супрун писался на его компьютере" – написал возмущенный Мосийчук.

Под его публикацией разгорелся жаркий спор, в котором депутат пообещал сжечь себя, чтобы доказать правоту.

"Как я могу доказать свою правоту? Поджечь себя под посольством США? На трибуне ВРУ? Я это сделаю! И вы в этом тоже будете виноваты!" – написал Мосийчук.

Скриншот поста (facebook.com/milan.lelich)

Его комментарий разлетелся по социальной сети, и украинцы высмеяли скандального нардепа за такие угрозы. Еще через некоторое время все комментарии на странице Игоря Мосийчука были удалены, а он сам написал еще один пост, в котором отрекся от своих слов и обвинил тех же грантоедов в распространении ложной информации.

"Грантоеды распространяют информацию, что я планирую самоподжог под посольством США. Наивные! Не дождетесь! Это вас, адептов внешнего управления, которые превращают нашу страну в сырьевой придаток иностранных государств, а по сути их колонию, я с соратниками буду выжигать напалмом, как тараканов!" - написал он.

Однако скриншоты были сохранены у многих пользователей, и они продолжали смеяться над депутатом и даже предложили принести ему немного бензина для осуществления угрозы.

Скриншот комментариев (facebook.com/milan.lelich)

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