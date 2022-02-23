Украинская легкоатлета из Луганска жестко осадила ликующих жителей "ДНР": вы похоронили свое будущее

Спортсменка родом из Луганска, украинская легкоатлетка 24-летняя Анастасия Брызгина эмоционально обратилась к жителям "ДНР", которые с восторгом восприняли новость о признании независимости "ЛДНР" Россией.

Прямая речь спортсменки появилась на ее странице в Instagram в разделе "сторис".

Настя показала кадры ликующих жителей Донбасса - такой была реакция некоторых из них на новость о признании Россией независимости "ЛДНР".

Брызгина отметила, что ей стыдно за соотечественников. "Этой радостью вы похоронили свою будущее", – написала легкоатлетка.

Также она очертила "радужные" перспективы для потомков ликующих.

"Ваши дети будут учиться в непризнанных университетах. Ни одна страна в мире никогда не откроет вам визу. А путешествия вы сможете увидеть только при просмотре "Орел и Решка", - подытожила она.

Скриншот (instagram.com/bryzgina_a)

К слову, 24-летняя Анастасия - двукратная чемпионка Европы среди юниоров в беге на 400 метров, и эстафете 4х400 метров.

Ее сестра, также легкоатлетка Елизавета Брызгина тоже выказала поддержку украинцам - она разместила кадры ночного города и поставила сердца-смайлы, разукрашенные в цвета украинского флага.

Скриншот (instagram.com/lizabryzgina)

К слову, именно Елизавета привезла в Украину бронзу после Олимпийских игр 2022 в Токио - она принимала участие в эстафете 4 по 100 метров.

Анастасия и Елизавета родились в спортивной семье – их называют легкоатлетической династией Брызгиных. Девушки появились на свет в семье Олимпийских чемпионов Ольги и Виктора, поэтому со спортом на "ты" - они выступают в спринте и достойно представляют Украину на международной спортивной арене.