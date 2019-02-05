Украинцы ответили на "отстранение" Супрун: начались акции в ее поддержку

Многие политики и общественные деятели шокированы судебным решением

Политики, общественные деятели и простые украинцы живо отреагировали на резонансное судебное решение относительно и.о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун. Согласно решению окружного админсуда Киева ей запретили выполнять свои обязанности на этой должности - буквально "совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра". Во вторник, 5 февраля, соответствующие документы опубликовал лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в соцсети Facebook.

Сам иск был подан нардепом из этой же политсилы Игорем Мосийчуком.

Фото: facebook.com/O.Liashko

"Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев - наивысшая ценность. За это и боремся!", - прокомментировал решение Фемиды Ляшко.

Скрин: facebook.com/O.Liashko

Сам же истец в сети написал в том же духе: "Борьба за жизнь и здоровье украинцев продолжается!"

Скрин: facebook.com/igor.mosijcuk

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции", член Общественного совета при Антикоррупционном бюро Украины Виталий Шабунин обратил внимание на то, что ранее этот же админсуд принял резонансное решение о возвращении на должность главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

"Кстати, решение принял тот же судья Каракашьян, который решил, что известная политическая реклама Луценко является социальной, и он же признал незаконным назначение Сытника", - говорится в публикации на странице в Facebook.

Скрин: facebook.com/vitaliy.shabunin

Он также отметил, что с большой вероятность этот же реформированный суд 15 февраля вообще снимет Супрун с должности.

Общественный и политический деятель, нардеп VIII созыва Андрей Левус анонсировал начало акции в поддержку Супрун.

"Не дадим фармамафии, популистам и реваншистам уничтожить медреформу! Детали акции здесь, присоединяйтесь", - призвал он в своем Facebook.

Скрин с Facebook-страницы Андрея Левуса

Скрин: facebook.com

Нардеп Егор Соболев назвал постановление админсуда Киева о запрете управлять Министерством здравоохранения Ульяне Супрун "атакой со стороны коррумпированного руководства государства".

"Они полностью контролируют этот суд. И убрать чужими руками одну из немногих чиновников, которая воплощает антикоррупционную реформу - это так удобно. Сейчас вам рассказывать, что они ни к чему, что решение суда надо выполнять, и другие оправдания тактики "друзьям - все, врагам - закон", - написал он.

Скрин: facebook.com/IegorSoboliev

Также депутат признался, что со своей стороны, находясь в оппозиции, он поддерживал "и буду поддерживать министра, которая воплощает принцип "деньги ходят за пациентом" и выполняет принятый нами закон о закупках лекарств через международные организации. То есть без украинских посредников. За что ее и начали жрать еще два года назад".

Известный инвестиционный банкир Сергей Фурса также раскритиковал данное решение по Супрун. В частности, он написал в сети, что "суд запретил бороться с коррупцией".

"И запретил здравый смысл, ведь устами Уляны постоянно идут попытки привить стране именно здравый смысл и приблизить страну к цивилизации", - возмущается Фурса.

Скрин: facebook.com/sergey.fursa

Отметим, что в Минздраве заявили, что узнали об отстранении Супрун из СМИ. В настоящее время ее команда консультируется с юристами.

Скрин: facebook.com/ProsudInfo

Ранее мы писали о том, что президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман заявил, что президент Петр Порошенко принял решение отправить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в отставку, и кадровое решение якобы согласовано с главой Кабмина Владимиром Гройсманом.

Напомним, что в начале января Супрун сообщила, что ее вызывают в судпо заявлениям нардепа от "Батькивщины" Сергея Власенко и Счетной палаты. Она получила 5 повесток в Печерский суд на 3 января 2019 года на рассмотрение дел об админправонарушениях.

Как сообщалось ранее, в ноябре комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения направил проект постановления об увольнении Супрун спикеру Андрею Парубию.

Сама же Супрун расценивала такие выпады в свой адрес как "характерный ответ старой системы, которая больше всего стремится сохранить статус-кво".