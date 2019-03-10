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Умер популярный актер, звезда сериала "Санта-Барбара"

STYLERПерсоны    10.03.2019 - 13:06
Умер популярный актер, звезда сериала "Санта-Барбара"
Фото: (twitter.com/emmavolney)

Джед Аллан умер в возрасте 84 лет

10 марта стало известно о смерти Джеда Аллана, который прославился благодаря сериалу "Санта-Барбара". Актер умер в своем доме в городе Палм-Дезерт в возрасте 84 лет. Об этом проинформировал Bone Martinez в соцсети Facebook.

Джед Аллан Браун стал звездой сериалов в 60-х, когда впервые сыграл роль в "мыльной опере" под названием "Любовь всей жизни". Этот сериал стартовал в 1951 году, шел девять лет. Затем был короткий перерыв, сменились сценаристы и многие актеры, появились новые персонажи. Аллан дебютировал в 1964 году. 

Умер популярный актер, звезда сериала &quot;Санта-Барбара&quot;Фото: (Фото: TVLine/twitter.com)

В 1971 году актер получил роль в культовом сериале "Дни нашей жизни", где играл Дона Крэйга, - одного из главных героев. Снимался в этой роли 14 лет.  А вот в 1986 году его пригласили сниматься в "Санта-Барбаре", где актеру досталась роль Си Си Кепвелла. С Джедом вышло 1089 серий "Санта-Барбары". Также в 1994 году Аллан появился в не менее популярном сериале "Беверли-Хиллз". Он играл в нем Раша Сэндерса.

Напомним, что умер голливудский актер, звезда сериала "Клан Сопрано".

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