Вакарчук попал под артиллерийский обстрел на фронте

По словам певца, подобная ситуация случается с ним не впервые.

На месте, где выступал Вакарчук, накануне российские захватчики пытались совершить прорыв, бросив в бой большое количество военной техники. Усилия оккупантов оказались напрасными, поэтому они отступить, но россияне продолжили накрывать украинские позиции артиллерией.

Свои песни Вакарчуку пришлось петь под звуки обстрелов.

"Мы часто попадаем в такие ситуации, ребятам намного сложнее, я могу полдня быть в такой ситуации, могу неделю, а они месяцами здесь сидят",- сказал он.

Также певец рассказал, что со своей новорожденной дочкой, к сожалению, практически не видится, так как посвящает все свое время помощи украинским военным.

"Я счастлив, что вообще смог увидеть. Просто выкроить буквально минутку. Нужно, прежде всего, помочь ребятам, семья это крайне важно, но я здесь прежде всего ради своей семьи", - отметил музыкант.