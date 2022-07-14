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Вакарчук потрапив під артилерійський обстріл на фронті

Святослав Вакарчук (facebook.com.sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український музикант Святослав Вакарчук прибув до Донецької області, щоб виступити перед військовими та підняти таким чином їхній бойовий дух. Однак, там фронтмен гурту "Океан Ельзи" потрапив під артилерійський обстріл.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

За словами співака, подібна ситуація трапляється з ним не вперше.

На місці, де виступав Вакарчук, напередодні російські загарбники намагалися зробити прорив, кинувши в бій велику кількість військової техніки. Зусилля окупантів виявились марними, тому вони відступити, але росіяни продовжили накривати українські позиції артилерією.

Свої пісні Вакарчуку довелося співати під звуки обстрілів.

"Ми часто потрапляємо у такі ситуації, хлопцям набагато складніше, я можу півдня бути в такій ситуації, можу тиждень, а вони місяцями тут сидять",- сказав він.

Також співак розповів, що зі своєю новонароджену донькою, на жаль, практично не бачиться, оскільки присвячує весь свій час допомозі українським військовим.

"Я щасливий, що взагалі зміг побачити. Просто викроїти буквально хвилинку. Потрібно, перш за все, допомогти хлопцям, сім'я це вкрай важливо, але я тут передусім заради своєї сім'ї", - зазначив музикант.

Нагадаємо, що нещодавно Святослав Вакарчук знову став батьком. У 47-річного співака народилася дівчинка.

Також ми писали, що лідер гурту "Океан Ельзи" у Краматорську показав "таємну зброю".

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Святослав Вакарчук