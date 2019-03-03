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Ваня, ты чей? Дорн спел русскую народную песню

STYLERПерсоны    03.03.2019 - 16:09
Ваня, ты чей? Дорн спел русскую народную песню
Фото: (instagram.com/dorn_ivan)

Поклонники разгневались на украинского исполнителя

Иван Дорн, который ранее "отметился" на празднике российского олигарха, в очередной раз шокировал пользователей. Исполнитель спел русскую народную песню, что вызвало споры у украинцев. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале российской певицы.

Видео: (YouTube/Тина Кузнецова Zventa Sventana)

Вместе с украинским исполнителем Иваном Дорном певица Тина Кузнецова, известная по шоу "Голос", записала трек "Мужа дома нету". Сама певица данную композицию описывает как "народный танцевальный транс", предостерегающий о том, как безудержное веселье может увести на темную сторону силы. 

Не все восприняли трек хорошо. Пользователи из Украины разгневались, поскольку посчитали, что в данной ситуации Дорн поступил как предатель своего народа.

Напомним, что голый Дорн стал посмешищем. В качестве тизера к сериалу опубликовано видео, где певец принимает ванну, которая наполнена йогуртом. В этом ролике Дорн снялся обнаженным и повторил все типичные движения, которые часто можно увидеть в эротических видео с женщинами.

Ранее Иван Дорн опубликовал фотографию, на которой он позирует в образе женщины. У Дорна можна заметить длинные белокурые волосы и странный фиолетовый костюм. При этом стоит обратить внимание на ноги певца, а именно на его пальцы.

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