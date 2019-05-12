Вера Брежнева ответила на слухи о разводе с Меладзе

Вера Брежнева ответила на слухи вокруг ее развода с супругом Константином Меладзе. Украинская певица призналась, что она живет в счастливом браке и призвала поклонников побольше верить фактам, а не вымыслам. Об этом она заявила в своей публикации в Instagram.

Исполнительница Вера Брежнева, которая недавно потеряла статус украинской певицы, жестко ответила хейтерам и журналистам на то, что она якобы не поздравила своего супруга с днем рождения.

"Сегодня друзья прислали пару статей на тему, что я не поздравила мужа с Днём Рождения в Инстаграм.... И хочется спросить, люди, вы реально думаете, что я должна мужчину, с которым живу, поздравить здесь?? Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья - это фото в соцсетях ??)) Или думаете все, что вы видите в Инстаграм - это правда??" – пристыдила поклонников певица.

Она также рассказала, как на самом деле она провела день рождения своего мужа.

"Я сегодня провела счастливый день без соцсетей. Рядом с именинником. Поздравив его первой лично. #СДнемРожденияГений. Вот мы с Константином Меладзе смотрим на все это и желаем вам любви реальной, а не виртуальной", - подытожила артистка.

Вера Брежнева разводится с Меладзе - певица прокомментировала слухи (фото: instagram.com/ververa)

Под публикацией появились комментарии других знаменитостей. К примеру, известная телеведущая Регина Тодоренко также присоединилась к поздравлениям и посетовала на СМИ: "Ржу!!! Ох уж, эти СМИ. И поздравляю именинника!".

Кроме Тодоренко композитора поздравили Надя Дорофеева, Анита Луценко, Санта Димопулос, Айсель Трудел и многие другие.

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