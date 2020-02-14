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Внук Елизаветы II разводится с женой: появился официальный комментарий

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Внук Елизаветы ІІ Питер Филлипс подтвердил информацию о разводе

Старший внук Британской Королевы, сын британской принцессы Анны Питер Филлипс и его супруга Отем Келли официально подтвердили слухи о своем разводе. Причиной развода, как сообщают приближенные к королевской семье, является постоянное давление и конфликты. Инсайдеры говорят, что Отем и ранее жаловалась на конфликты и раздор в семье, но Питер все равно оказался не готов к такому повороту.

В совместном заявлении, выпущенном по этому поводу Питером и Отем, говорится, что предстоящее расставание станет "лучшим вариантом развития событий для двоих детей, которые есть у пары, и позволит бывшим супругам сохранить дружеские отношения". Участвовать в воспитании дочерей – семилетней Айлы и девятилетней Саванны – Филлипс и Келли планируют вместе. Об этом в пятницу, 14 февраля сообщает BBC.

Супруги рассказали, что их семьи расстроились после известия о разводе, однако полностью поддержали в их решении.

Отем Келли и Питер Филлипс (фото: royalcentral.co.uk)

Брак Питера Филлипса и Отем Келли продлился 12 лет. За это время у них появилась девятилетняя Саванна и семилетняя Айла. Источники, приближенные к Филлипсу и его супруге, утверждают, что инициатором развода стала Отем. При этом, по данным информаторов, расставание не связано с романом кого-либо из членов пары на стороне.

Стоит отметить, что Питер Филлипс – единственный сын принцессы Анны, дочери Елизаветы II. Он занимает 15-ю строчку в очереди наследования престола. А Отем Келли является одной из любимиц королевы Елизаветы II.

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