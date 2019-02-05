Так воспитывали: Майкл Джексон на допросе о совращении детей (уникальное видео)

Видео: YouTube / "I'm NOT Gay" Michael Jackson Rare Interview (1996 Deposition) HD

Спустя более чем 20 лет было опубликовано видео допроса ныне покойного короля поп-музыки, певца Майкла Джексона относительно обвинения в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. На кадрах видно, как американского артиста, который нервно ерзает в кресле, прямо перед камерой спрашивают, не является ли он педофилом, пишет Daily Mail.

Считается, что это был единственный раз, когда его снимали, допрашивая по данному делу - это произошло 1 марта 1996 года в Нью-Йорке в отеле "Четыре сезона".

Знаменитый певец, которому в то время было 37 лет, выглядит нервным, он смеется, хихикает и паясничает.

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Видео представляет собой документальный фильм, показанный на кинофестивале "Сандэнс", с участием бывших детских компаньонов Джексона Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые утверждают, что певец сексуально надругался над ними во время ночевки на его ранчо Неверленд.

В книге "Покидая Неверленд" Робсон и Сейфчак раскрываются мрачные подробности того, как Джексон якобы ухаживал за ними, прежде чем вступать в половые акты.

Артист в ходе допроса заявил, что слышит "сумасбродные истории" в своей адрес", подчеркнул, что он не гей, а также сравнил себя с Иисусом, который "призывал любить детей и быть как дети - юными, невинными, чистыми и честными. Он всегда окружал себя детьми, меня воспитывали так же, стараться быть похожим на него".

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Кадры показывают, что Джексон хихикает всего через несколько секунд после того, как его допрашивают по поводу приставаний к молодым людям Маколею Калкину, Джордану Чендлеру и Бретту Барнсу - трио, которые регулярно посещали ранчо Джексона Неверленд.

На видео видно, как Джексон извивается в своем кресле, когда его спрашивали относительно обвинений в сексуальном насилии над детьми в рамках судебного иска, поданного пятью сотрудниками ранчо Неверленд против Джексона за неправомерное увольнение.

Ключевой аргумент адвоката пятерки Майкла Ринга состоял в том, что Джексон угрожал сотрудникам, которые видели его неадекватное поведение с детьми.

В 1995 году Джексон дал Чендлеру 20 миллионов долларов, чтобы тот не давал показания против него в суде.

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Напомним, что судебные разбирательства длились более 2 лет и закончились решением присяжных о недостаточности улик - поп-короля признали невиновным по всем пунктам.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов - его врач Конрад Мюррей ввел певцу чрезмерную дозу сильнодействующего снотворного пропофол. Но это средство во взаимодействии с другими препаратами привело к смерти поп-звезды.

Как сообщалось ранее, недавно американский актер Маколей Калкин защитил Майкла Джексона от обвинений в педофилии.

Также мы писали о том, что доктор поп-идола Конрад Мюррей рассказывал, что отец Майкла Джексона сделал "химическое кастрирование" своему сыну, чтобы тот сохранил высокий голос.