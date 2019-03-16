Вова из Кривого Рога: верховный главнокомандующий трус?

Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Подполковник рассказал, как в военкомате ранее дал Зеленскому "путевку в жизнь"

В 2014 году шоумену Владимиру Зеленскому приходила повестка на мобилизацию в ряды Вооруженных сил во время особого периода, однако он проигнорировал вызов в армию. Об этом говорится в предвыборном репортаже "Украинской правды" из города Кривой Рог – родины Зеленского.

О вызове нынешнего кандидата в президенты в ВСУ, который остался без ответа, рассказал подполковник Сергей Мацейко, бывший командир 43-го батальона территориальной обороны "Патриот".

"...В 2014-м я занимался мобилизацией. Зеленскому лично выписывал повестку, которую его маме отнесли", – рассказал Мацейко.

Как известно, Зеленский не был мобилизован. Также со слов Мацейко следует, что Владимир Зеленский в нарушение закона не стал на учет в военкомате по новому месту жительства в Киеве.

Издание пишет, что Сергей Мацейко – коренной криворожец, "человек военный до мозга костей, один из тех, кто в 2014-м вступил в борьбу с "русским миром", в Кривом Роге, воевал за украинские флаги на донбасском фронте".

Сергей Мацейко вспоминает, что судьба дважды сводила с Зеленским.

"В 90-х я работал в Саксаганском военкомате начальником второго отделения, – рассказывает он. – Принимал молодого Зеленского у себя в кабинете. Можно сказать, дал ему путевку в жизнь. Он тогда ехал на "Юрмалину". На меня сверху надавили, чтобы я выдал справку для получения загранпаспорта".

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский предлагает платить процент за "сдачу" коррупционеров.

Как сообщалось ранее, актеры студии "Квартал 95" приняли участие в съемках новых программ "Вечернего Квартала", которые прошли в столичном Дворце "Украина", и подготовили номера про Зеленского с охраной на сцене, допрос MARUV, а также решили представить нового актера студии.