Весенний "Вечерний Квартал" завтра на 1+1: Зеленский с охраной на сцене, допрос MARUV и новый актер студии

Владимир Зеленский

Зеленский принял участие в съемках нового "Вечернего Квартала"

Владимир Зеленский и актеры студии "Квартал 95" приняли участие в съемках новых программ "Вечернего Квартала", которые прошли в столичном Дворце "Украина".

Традиционно, билеты на концерт раскупили моментально и в зале был аншлаг. Кстати, Зеленский в политических номерах-пародиях участия уже не принимал - не позволяет статус кандидата в президенты Украины.

"Наконец-то я дождался этого момента и теперь могу объявить: "Добро пожаловать в наш "Вечерний Квартал", - радостно взял инициативу в свои руки Евгений Кошевой, давая понять, что лидером коллектива теперь может стать он.

Правда, сам Зеленский не спешил оглашать своего преемника и просил своих коллег не списывать его со счетов.

"Подождите, я же еще не выиграл…", - сказал Зеленский.

На что снова-таки Кошевой отметил: "Вова, ой, я тебя прошу…То ты еще не идешь, то ты еще не выиграл…".

А во время исполнения заглавной песни проекта "Каждый вечер вечер наступает вдруг…" Владимир тоже, как обычно, пустился в пляс, правда, уже вместе с двумя "охранниками", которые держали перед ним… пуленепробиваемое стекло. Но тоже танцевали. Вообще, усиленная охрана Зеленского несколько раз становилась мишенью для юмористов в этот вечер. Да, и в кулуарах "Квартала" авторы шутят примерно так: "С каждым днем в нашем офисе все больше новых людей. Либо так стремительно развивается наша компания, либо у Зеленского все больше охраны".

"Вечерний Квартал" выйдет на "1+1"

"Этот концерт дался нам тяжело. Знаете, сложно писать, когда тебя пишут", - с этих слов начал свой традиционный монолог Зеленский, намекая на недавний скандал с "прослушкой", и сразу предупредил, что никакой агитации на концерте не будет.

Тем, на которые шутили ребята, было предостаточно. Например, была пародия на Андрея Парубия, который живет в "умном доме" с голосовым управлением, скетч о семье, где жена - футбольный судья, и номер, где не принято за столом обсуждать тему политики. К слову, в последнем принял участие звезда "Лиги смеха", лучший актер прошлого сезона Владимир Мартынец (капитан команды "Стадион "Диброва").

"Встречайте нового жителя "Квартала", - объявили его актеры студии, правда, еще не понятно, войдет ли он в состав коллектива на постоянной основе, или же станет приглашенным актером лишь на съемках.

Традиционно приняли участие в программе и популярные звезды. Впервые после скандала, связанного с Нацотбором на Евровидение, в телевизионном шоу появилась певица MARUV. Она не только исполнила свою песню "Bang!", но и сама приняла участие в скетче вместе с актерами.

"А давайте с вами в какие-то конкурсы поиграем?" - предложил певице Степан Казанин.

"Вы знаете, я уже в конкурсах не участвую", - сразу отрезала девушка.

"Боитесь проиграть?" - не унимался актер.

"Боюсь выиграть", - подытожила MARUV.

"Вечерний Квартал" выйдет на "1+1"

Кроме нее, с сольными номерами в шоу выступили Ирина Билык, Джамала, TAYANNA и Артем Пивоваров. Также впервые за всю историю проекта на сцене показали часть балетной постановки в исполнении Екатерины Кухар и Александра Стоянова. А еще получился ярким номер-пародия на проект "В гостях у Гордона", в котором ведущий в исполнении Евгения Кошевого сам брал у себя же интервью. Интересно, что его собеседником был реальный Дмитрий Гордон.

"Вечерний Квартал" выйдет на "1+1"

Увидеть первую часть телевизионной версии концерта можно будет уже в эту субботу - 16 марта в 21:40 в эфире канала "1+1".

А перед этим покажут уникальный спецпроект, подготовленный к 15-летию студии "Квартал 95" - документальный фильм "Квартал твоєї мрії". Секрет многолетней дружбы, житейские истории из "первых уст", путевые заметки из гастрольного тура, волонтерская деятельность, эксклюзивные интервью с артистами и их родителями, неизвестные ранее факты о студии "Квартал 95", а также взгляд в будущее компании - все это зрители увидять в новом документальном фильме канале "1+1" завтра, 16 марта, в 20:25.

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