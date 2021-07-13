Врачи рассказали, будет ли жить певица МакЅим: появились результаты последних КТ

Певица МакЅим , которая уже почти месяц находится в искусственной коме, сейчас в критическом состоянии. Врач прокомментировал новую компьютерную томографию грудной клетки, которую сделали артистке.

По словам терапевта Андрея Звонкова, в легких обнаружен плеврит, который чаще всего вызван бактериальной инфекцией.

"Вероятнее всего, у нее это на фоне коронавирусной пневмонии. Когда закрываются сосуды, закрывающее легкие, и возникает вторичное бактериальное воспаление. Это серьезное осложнение при воспалении легких, что вызывает дыхательную недостаточность, то есть когда легкие не могут работать", — пояснил он.

Кроме того, у МакЅим имеются признаки пиелонефрита, которые свидетельствуют о поражении сосудов почек. Пиелонефрит - это воспаление тканей почки в области чашечно-лоханочной системы. Неприятное явление, которое может возникать при коронавирусах, это как вторичное осложнение.

Также врач обнаружил полисинусит - это воспаление желудочков головного мозга, которое является результатом вторичного воспаления. Однако, обычно на фоне применения антибиотиков с этой инфекцией удается справиться.

"Надеюсь, что на антибиотиках и капельницах врачам удастся вытащить ее, но это долгий процесс. Это все довольно опасно, но раз она еще жива, значит, у нее есть все шансы жить. У молодых всегда шансов больше", - добавил Звонков.