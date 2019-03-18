Врачи не знают, что с ней: Леся Никитюк экстренно госпитализирована

Леся Никитюк попала в больницу (коллаж РБК-Украина)

Леся Никитюк попала в больницу после посещения Египта

Леся Никитюк попала в больницу после возвращения из Египта, где она отдыхала около недели. Врачи пока не знают причину, по которой знаменитой телеведущей стало плохо. Сама артистка считает возможной причиной проблемы с иммунитетом. Об этом она рассказала в Instagram-stories.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, внезапно оказалась в больнице. В Instagram звезда опубликовала фото и видео, на которых лежит в известной частной клинике под капельницей.

"Не знаю, что за ерунда происходит… Но знаю точно одно… Хороших людей так просто не сломать", — написала Леся Никитюк.

Леся Никитюк попала в больницу (скриншот Instagram- stories)

Никитюк также рассказала, что врачи не понимают, что с ней происходит и почему у нее ухудшилось самочувствие.

"Ребятки, по поводу того, почему я в больнице, почему я под капельницами… Я не знаю. Такая ситуация, никто не знает, у меня просто плохое самочувствие и, возможно, что-то с иммунитетом. И меня прокапают", - рассказала звезда, поблагодарив фанатов за интерес к ее здоровью.

Также прямо из больничной койки она ответила своему обидчику, блогеру Алексею Дурневу, который раскритиковал ее образ в сетях. По его словам, Леся Никитюк изначально нашла удачный для телевидения "образ селючки". В ответ Леся не стала долго подбирать слов, и назвала его своим рабом.

"Получается, что я твой работодатель, а ты мой раб. Люблю тебя", — сказала Леся.

Напомним, что после длительного пребывания в больнице умерла певица Юлия Началова.

Ранее Леся Никитюк поделилась радостной новостью.