Всплыли новые провокативные факты о скандальных финалистках Нацотбора

Финалисты Нацотбора АNNA MARIA поедут выступать в Крым (фото: facebook.com/annamariaduet)

Оккупанты Крыма пригласили к себе скандальный дуэт АNNA MARIA

Нацотбор на Евровидение 2019 удивил украинцев скандальными заявлениями участников о войне в Украине и принадлежности Крыма. После интервью, которое дали финалистки Нацотбора Анна и Мария Опанасюк (дуэт АNNA MARIA), оккупанты Крыма пригласили их выступать на полуострове. Так называемый глава крымской общественной палаты Григорий Иоффе сказал, что будет рад видеть девушек с концертами в Крыму, передает "РИА Новости".

"То, что эти две молодые исполнительницы не повелись на политическую провокацию, что они говорили очень искренне, что, не залезая в политические дебри, говорит о том, что они достойные и очень настоящие крымчанки", - заявил Иоффе.

По его мнению, теперь певицам предстоит "пройти сквозь серьезные неприятности в Украине".

"Но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми и кримчанками", - сказал представитель оккупационной власти.

К слову, известный блогер Александр Талипов в своем Facebook раскрыл неожиданные факты о матери финалисток Нацотбора на Евровидение 2019.

"Дочери заместителя председателя совета министров Крыма Ларисы Опанасюк, участвуют в отборе на Евровидение от Украины. В эфире телеканала АТR в Киеве отвечали на многие вопросы. В принципе все хорошо, единственное, сказали ни за что не выступят перед Путиным. На вопросы про войну с Россией, чей Крым и т. д. не отвечали. На вопрос где мама и папа, и кем работают, ответили - родители юристы, живут в Крыму, папа бывший судья, два года как на пенсии, про маму не ответила, но ведущий ей сказал, что она работает заместителем председателя совета министров и обозвал ее коллаборантом. Лариса Николаевна, вот зачем они там? Пусть покаются и приезжают в Крым…", - написал блогер.

Победительница певческого конкурса Евровидение 2016 Джамала в эфире финала Нацотбора также прокомментировала интервью финалисток Нацотбора.

"Как вы можете говорить такие вещи в интервью. Есть только один ответ, что Крым - это Украина, а у нас идет война. Больше ничего не надо", - считает украинская певица.

Финалисты Нацотбора на Евровидение 2019 Anna Maria дали интервью ATR (видео: youtube.com)

Напомним, что стало известно, кто поедет на Евровидение 2019 от Украины.

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