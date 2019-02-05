Выбрал теплые края: звезда Голливуда внезапно подался в Краснодар

Местные власти в срочном порядке ищут звезде и его семье дом

Известный голливудский актер, 66-летний Стивен Сигал, который не так давно получил гражданство РФ, внезапно передумал жить в доме на Рублевке, который ему предоставили после переезда, и захотел перебраться в Краснодарский край. Об этом пишет издание СтарХит.

Летом 2018 года голливудский актер вместе с женой и сыном переехали в Россию и поселились в доме на Рублевке. Сигал даже зарегистрировал компанию, которая будет развивать боевые искусства, заниматься выпуском музыкальных альбомов и кинофильмов. Но видимо, что-то пошло не так и актер решил перебраться в город с более комфортным климатом.

Фото: Стивен Сигал (instagram.com/seagalofficial)

"Сигал подался в более теплые края, выбрав местом дислокации Краснодарский край. Там и зима не так чувствуется – все-таки ему привычнее более теплый климат", - рассказали источники из близкого окружения актера.

Как сообщили в администрации региона, его решение стало для них сюрпризом. Он позвонил заместителю губернатора и сообщил, что уже собирает чемоданы и готовится выезжать и попросил приготовить жилье.

"Мы, правда, занимаемся вопросом переезда Стивена. Объявим об этом 14–15 февраля на форуме в Сочи. Планируется, что Сигал откроет здесь бизнес, связанный с производством вина и других напитков. А также будет вовлечен в развитие киноиндустрии в нашем регионе", - рассказали в "Корпорации развития Краснодарского края" и добавили, что рассматривают два варианта поселения – в Краснодаре или Геленджике.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Стивен Сигал рассказал, каково ему быть гражданином России.

А также рассказывали о том, что Стивен Сигал назначен на должность спецпредставителя МИД России.