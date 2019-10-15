Юлия Светличная вместе с игроками ФК "Металлист 1925" посетила воинов ООС в харьковском госпитале

Председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная и спортсмены ФК "Металлист 1925" поздравили с праздником защитников Украины, которые лечатся и проходят реабилитацию в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Украинским военным гости передали полезные подарки и сувениры с символикой "Металлиста 1925" и пожелали скорейшего выздоровления.

"Я надеюсь, что вы чувствуете, как каждый украинец болеет за наших, за Украину. Мы вместе со спортивным обществом болеем за ваши победы на передовой. И, конечно же, здесь, в тылу, каждый из нас ежедневно пытается сделать все, чтобы Украина была сильным и крепким государством, которое ценит своих граждан. Ведь украинец - это не прописка и не паспорт, это ощущение в душе. У всех нас Украина в сердце. И мы все вам искренне благодарны", - сказала Юлия Светличная украинским военным.

Фото: пресс-служба

Среди тех, кто лечится сейчас в госпитале в Харькове, - 20-летний Александр из Киевской области. 10 сентября военный попал под обстрел возле села Гнутово, осколками парню ранило лицо и плечо.

"Я попал в госпиталь, оттуда вертолетом доставили сюда, сделали операцию, уже выздоравливаю, - рассказал Александр. - Потом поеду домой - в Киевскую область, на реабилитацию. Сегодня было много поздравлений: родные звонили, девушка поздравила. Очень приятно".

Фото: пресс-служба

Приветствуя военных, футболисты ФК "Металлист 1925" пригласили их посетить матчи команды в Харькове.

"Мы пожелали ребятам выздороветь, вернуться в строй, к семьям. И пригласили на стадион, чтобы они поддержали нас и своей поддержкой помогли нам выйти в Высшую лигу", - рассказал главный тренер ФК "Металлист 1925" Андрей Демченко.

Также харьковская футбольная команда передала госпиталю сертификат на новое аудио- и видеооборудование.

Юлия Светличная и футболисты ФК "Металлист 1925" посетили воинов ООС в Харькове (видео: YouTube/ХОГА)