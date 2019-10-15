Юлія Світлична разом із гравцями ФК "Металіст 1925" відвідала воїнів ООС у харківському шпиталі

Голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична та спортсмени ФК "Металіст 1925" привітали зі святом захисників України, які лікуються та проходять реабілітацію у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Українським військовим гості передали корисні дарунки й сувеніри з символікою "Металіста 1925" та побажали якнайскорішого одужання.

"Я сподіваюся, що ви відчуваєте, як кожен українець уболіває за наших, за Україну. Ми разом зі спортивною громадою вболіваємо за ваші перемоги на передовій. І, звичайно ж, тут, у тилу, кожен з нас кожного дня намагається зробити все, щоб Україна була сильною та міцною державою, яка цінує своїх громадян. Адже українець - це не прописка й не паспорт, це відчуття в душі. У всіх нас Україна в серці. І ми всі вам щиро дякуємо", - сказала Юлія Світлична українським військовим.

Фото: прес-служба

Серед тих, хто лікується зараз у шпиталі в Харкові, - 20-річний Олександр з Київської області. 10 вересня військовий потрапив під обстріл біля села Гнутове, осколками чоловіку поранило обличчя й плече.

"Я потрапив до шпиталю, звідти гелікоптером доправили сюди, зробили операцію, уже видужую, - розповів Олександр. - Потім поїду додому - в Київську область, на реабілітацію. Сьогодні було багато привітань: рідні дзвонили, дівчина привітала. Дуже приємно".

Фото: прес-служба

Вітаючи військових, футболісти ФК "Металіст 1925" запросили їх відвідати матчі команди в Харкові.

"Ми побажали хлопцям одужати, повернутися в стрій, до родин. Та запросили на стадіон, щоб вони підтримали нас та своєю підтримкою допомогли нам вийти у Вищу лігу", - розповів головний тренер ФК "Металіст 1925" Андрій Демченко.

Також харківська футбольна команда передала шпиталю сертифікат на нове аудіо- і відеообладнання.

Юлія Світлична і футболісти ФК "Металіст 1925" відвідали воїнів ООС в Харкові (відео: YouTube/ХОДА)