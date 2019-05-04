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Зеленский рассказал о планах на инаугурацию: бурная реакция сети

STYLERПерсоны    04.05.2019 - 16:31
Зеленский рассказал о планах на инаугурацию: бурная реакция сети
Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая – реакция сети (коллаж РБК-Украина)

Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая – реакция сети (коллаж РБК-Украина)

Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая, о чем он будет говорить с главами фракций. Об этом новоизбранный президент заявил перед встречей возле ВР, передает корреспондент РБК-Украина. В социальной сети Facebook отреагировали на заявление будущего гаранта. Между пользователями сети возникли противоречия.

Как сообщалось ранее, Зеленский хочет познакомиться с депутатами и лидерами парламентских фракций. Также, новоизбранный президент предложит назначить дату инаугурации на 19 мая.

"Будет знакомство с депутатами, с лидерами фракций. Мы будем предлагать 19 число. Так хотим. Самый главный этот вопрос, начнем с этого. Могут быть различные встречи, отдельные встречи. Но мы хотим одну откровенную встречу, чтобы мы договорились хоть о чем-то", - заявил новоизбранный президент.

Зеленский рассказал о планах на инаугурацию: бурная реакция сети

Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая – реакция сети (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Под публикацией РБК-Украина в Facebook читатели выразили свое мнение по поводу намерений Зеленского:

  • Хотеть не вредно.
  • Мы за инаугурацию и скорейший роспуск ВР!!!! Пусть бездельники уходят вместе с ПО.
  • Чем быстрей, тем лучше!
  • Правильно хочет.
  • Инаугурация пройдет по законодательству Украины и Зеленский вступит в права президента после пятилетнего срока президентства Порошенко.
  • Да делай эту свою инаугурацию когда хочешь, главное, чтобы она людям боком не вылезла. А еще хуже, чтобы люди от стыда НЕ отворачивались, а так вперед и с песней, корону не забудь!
  • Давайте скорее, потому что те 73% задолбали уже…
  • Быстрее бы, все ждут!

Зеленский рассказал о планах на инаугурацию: бурная реакция сети

Зеленский рассказал о планах на инаугурацию: бурная реакция сети

Зеленский рассказал о планах на инаугурацию: бурная реакция сетиЗеленский рассказал о планах на инаугурацию: бурная реакция сети

Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая – реакция сети (скриншоты: facebook.com/www.rbc.ua)

Напомним, что ранее у Зеленского рассказали об инаугурации.

Ранее мы писали о том, как у Владимира Зеленского возникла идея о том, чтобы провести дебаты на НСК "Олимпийский".

А также о том, что Владимир Зеленский рассказал, что общего у Украины и России.

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