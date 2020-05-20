Зеленский сделал важное заявление про зарплаты в Украине

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая сообщил, что зарплата в 250 долларов (то есть практически 5000 гривен) - это конечно низкая зарплата по сравнению с европейскими, но это еще не бедность.

По словам главы государства, сейчас Кабинет министров работает над вопросом повышения минимальной заработной платы и повышения пенсий.

"Кабмин готовит все программы, чтобы не было столько бедных. Перевидите статистику ЮНИСЕФ в деньги. У нас прожиточный минимум и средняя зарплата меньше. Это не совсем адекватная информация. Это все люди, которые будут получать где-то 5-6 тысяч гривен. Их считают бедными", - сказал Зеленский.

По словам президента, Денис Шмыгаль в ближайшее время должен представить программу увеличения минимальной зарплаты.

"Да, это очень маленькая зарплата и по сравнению с европейскими и американскими. У них 250 долларов – это мизер, у нас это тоже мало, но не бедность. Зарплату мы увеличиваем, это задача премьер-министра. В ближайшее время он должен показать программу увеличения минимальной зарплаты", – заявил Зеленский.

Напомним, что 20 мая в 10:30 состоялась пресс-конференция Владимира Зеленского по поводу года его нахождения на посту президента. Мероприятие прошло в Мариинском дворце.

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