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Журналисты заподозрили Киву в связях со спецслужбами России

STYLERПерсоны    19.02.2020 - 17:28
Журналисты заподозрили Киву в связях со спецслужбами России
В СБУ заинтересовались возможной перепиской Кивы с Жириновским (коллаж: РБК-Украина)

Действия Кивы могут содействовать гибридной агрессии России против Украины

Скандал вокруг переписки народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За життя" Ильи Кивы с российским политиком Владимиром Жириновским продолжается. Помимо того, что перепиской заинтересовались в Службе безопасности Украины, действия Кивы назвали такими, которые содействуют гибридной агрессии России против Украины.

Напомним, в начале февраля журналисты подловили Киву в парламенте за перепиской с российским политиком. Судя по снимку, Кива звонил Жириновскому день назад, но тот не мог ответить и написал ему текстовое сообщение. Украинский нардеп поинтересовался здоровьем российского депутата и попросил его перезвонить, когда будет такая возможность.

В СБУ заявили, что запрашиваемая информация учтена соответствующими подразделениями СБУ, а в случае получения данных, которые будут свидетельствовать о совершении преступлений, отнесенных к компетенции СБУ, будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству.

В свою очередь, по мнению журналистов "Апострофа", такими скандальными заявлениями и действиями народный депутат Илья Кива содействует гибридной агрессии России против Украины.

"В эти дни Украина словно вернулась в 2014 год: активные боевые действия, обстрелы мирных населенных пунктов на Донбассе, а в Киеве - пятая колонна. Ее представители уже даже не пытаются казаться патриотами, они открыто подыгрывают врагу, который преследует одну цель - уничтожить Украину", - говорится в публикации.

Сам Кива факт общения с Жириновским сначала опровергал, а после не исключал такой возможности, указывая на необходимость развивать "межпарламентское сотрудничество". При этом нардеп не увидел "проблемы" в коммуникации с политиком, который обещал "сжечь Украину напалмом", забрать Одессу и оккупировать Киев.

Журналисты допускают, что скандальные заявления Кивы могут быть спланированными Кремлем провокациями для дискредитации украинской власти.

"Не исключено, что Киву могли взять под крыло российские спецслужбы, которые не оставляют попыток раскачивать ситуацию в Украине и располагают довольно серьезными ресурсами внутри нашей страны. Такие одиозные личности им вполне подходят", - пишет Апостроф.

Напомним, ранее известный журналист Роман Скрыпин в эфире Skrypin.ua назвал этот поступок нардепа коллаборационизмом и государственной изменой.

"Если Кива переписывается с Жириновским, являющимся членом парламента РФ, то такая переписка, ее характер, называется коллаборационизм. У нас, к сожалению, не принят закон о коллаборационистах. А в принципе это, по большому счету, государственная измена", - заявил Скрыпин.

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