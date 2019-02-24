Зрада или перемога? MARUV разделила украинцев на два лагеря

Фото: (instagram.com/maruvofficial)

Травести-дива Монро также решила прокомментировать событие

23 февраля, во дворце культуры столичного КПИ состоялся финал Нацотбора Евровидения 2019, победителем которого стала Maruv. Однако не все пользователи отреагировали на победу фаворитки положительно.

Украинская певица, композитор, поэт и продюсер Анна Корсун известна своими дерзкими выходками и скандальными заявлениями. Именно поэтому у исполнительницы есть как преданные поклонники, так и большие недоброжелатели.

Фото: (instagram.com/eurovision.ua)

MARUV победила на национальном отборе на международный конкурс песни, вследствие чего украинцы разделились на два лагеря. Одни искренне порадовались за свою любимицу, другие отметили, что такой выбор им не импонирует.

"Как же я рада", "Умничка", "Не зря смс отправляли", "Лучшая"; "Это было неожиданно"; "Самая достойная"; "Рада нереально"; "Она реально крутая!", "Очень надеюсь, что ей не позволят такую пошлятину показывать на всю Европу!", "Позор", "Провал", - комментируют пользователи.

"Ощущение, как-будто съела дерьма пуд. Копни глубже в каждого из нас, обнаружишь такое, что захочется забыть, что знал когда-то. Но мы не там, не на сцене, и нас не спрашивают. Хотя реальность демонстрирует другое. Каждый виноват в том, что происходит. Мы игнорируем выборы, мы продаем и продаемся, нам проще скинуть решение на кого-то, а потом возмущаться, что за х@я... Признайтесь, мы просто не знаем, что делать? И патриотические лозунги, увы, не помогут! И я твердо уверена, народ достоин своих правителей!" - прокомментировала происходящее травести-дива Монро.

Фото: (instagram.com/monritta)

К слову, несмотря на всеобщие обсуждения, НСТУ еще не решила, будет ли подписывать договор с нынешним отобранным участником. На принятие решения есть 48 часов. Сама MARUV должна будет ответить на некоторые вопросы относительно условий договора в течение 24 часов.

Напомним, что ранее Maruv ошарашила пророссийским заявлением.