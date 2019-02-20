ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Он доказал: Ломаченко назвали самым техничным боксером в мире

STYLERНовости спорта    20.02.2019 - 19:34
Он доказал: Ломаченко назвали самым техничным боксером в мире
Василий Ломаченко (фото: РБК-Украина)

Популярный украинский рэпер Ярмак высказался о Василии Ломаченко и других украинских боксерах

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко является на сегодняшний день лучшим боксером планеты. Об этом сказал известный украинский музыкант, рэп-исполнитель Ярмак.

В одном из интервью артист, который сам является очень большим фанатом этого вида спорта, более того - сам активно занимается боксом, сказал, что Украина очень богата на талантливых боксеров.

"Очень нравится этот вид спорта, я сам занимаюсь... В последнее время, правда, не хватает времени - все требуют песен, клипов... У нас куча боксеров: Дима Митрофанов, Тарас Шелестюк, Денис Беринчик (мой друг), Саша Хижняк из Полтавы... Этот список нескончаемый", - отметил Ярмак.

На вопрос, кого же он считает самым техничным боксером в мире, Ярмак назвал фамилии сразу двух украинцев. 

"Василий Ломаченко и, наверное, Александр Усик. Они своими результатами доказали в своих весовых категориях, что они лучшие на этой планете!" - подчеркнул музыкант.

Он доказал: Ломаченко назвали самым техничным боксером в мире

Самый титулованный боксер Украины, двукратный чемпион мира и двукратный Олимпийский чемпион Василий Ломаченко (фото: соцсети)

Кстати, 20 февраля стало известно, что Ломаченко в апреле проведет свой следующий поединок против обязательного претендента на пояс WBA Энтони Кроллы.

Ранее мы писали о том, что лучшими боксерами мира стали украинцы.

Ломаченко официально получил соперника на бой в апреле Я никого не боюсь: Ломаченко попал в коррупционный скандал
Новости Украины Василий Ломаченко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь