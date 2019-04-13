Это будет исторический бой: Ломаченко заинтриговал заявлением

Ломаченко назвал нового противника – он хочет сразиться с Люком Кэмпбеллом. Их сражение состоится, если будет отменен бой с Майки Гарсией. Об этом заявил украинский боксер, который очень эмоционально отреагировал на появление нового вероятного противника.

Василий Ломаченко рассказал о планах на дальнейшие бои во врем пресс-конференции после боя с Энтони Кроллой. Интересно, что украинский чемпион победил во время 4-го раунда, когда нокаутировал Кроллу. Украинец из-за большой силы удара даже сломал руку!

На вопрос о том, насколько сильно Ломаченко хочет драться в Великобритании с Люком Кэмпбеллом, украинец ответил, что был бы очень этому рад, так как его вероятный противник – олимпийский чемпион.

"Это будет великолепно. Это будет исторический бой, потому что это будет противостояние двух олимпийских чемпионов. Как я уже говорил, я люблю фанатов из Великобритании: они понимают бокс. Поэтому да, я бы хотел полететь в Великобританию и подраться там с Люком Кэмпбеллом", - заявил Ломаченко.

Ломаченко назвал нового противника (видео: facebook.com)

Напомним, что чемпион WBC в полулегком весе Гари Рассел-младший заявил, что "сломает ногу об задницу" Василия Ломаченко. Таким образом спортсмен хочет получить возможность взять реванш у украинца до завершения карьеры

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