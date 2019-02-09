Я никого не боюсь: Ломаченко попал в коррупционный скандал

Американский боксер считает, что украинец получил слишком много незаслуженных наград

Василия Ломаченко обвинил в коррупции американский боксер Теофимо Лопеса. По мнению американца, который считается одним из вероятных соперников чемпиона WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко, украинскому боксеру незаслуженно приписывают много заслуг. Об этом рассказывает VRinge.

Американский боксер Теофимо Лопес (12 побед, 10 из них — нокаутом), который в любительской карьере провел 170 боев и потерпел всего 20 поражений, рассказал, что не боится боя с Ломаченко, который в свою очередь из 397 боев проиграл только один.

"Многие хотят увидеть мой бой с Ломаченко. Я никого не боюсь и не вижу в этом ничего особенного. Смешно, что вы считаете украинца лучшим в мире только по той причине, что он двигается не так, как другие боксеры. Вы приписываете ему слишком много заслуг. А то, что он выиграл две Олимпиады, я не учитываю — в любительском боксе все коррумпировано", — заявил 21-летний Лопес.

Сообщается, что бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом скорее всего состоится в 2020 году.

"Думаю, Лопес — настоящий вундеркинд. Надеемся, что в 2019-м он будет боксировать с сильными соперниками — например, с Хосе Педрасой. А в 2020-м мы все можем стать свидетелями блокбастера Теофимо Лопес — Василий Ломаченко", — приводит слова главы организации Боба Арума издание Boxing Talk.

Напомним, что WBA дала отсрочку Ломаченко и позволила ему провести бой за пояс IBF.

Ранее Комми завоевал пояс IBF и стал кандидатом на бой с Ломаченко.

К слову, Ломаченко придется выбирать между титулами WBA и IBF.