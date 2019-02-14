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Первый после Лобановского: умер легендарный футболист "Динамо"

STYLERНовости спорта    14.02.2019 - 10:16
Первый после Лобановского: умер легендарный футболист "Динамо"
Иллюстративное фото (pixabay)

Виталий Хмельницкий ушел на 76-ом году жизни

13 февраля в возрасте 76 лет ушел из жизни легендарный экс-форвард "Динамо" Виталий Хмельницкий. В последнее время от него довольно часто поступали жалобы на здоровье, однако точная причина смерти до сих пор неизвестна. Об этом информирует Sport.ua.

За свою игровую карьеру Виталий Хмельницкий защищал цвета "Азовстали" и донецкого "Шахтера", однако больше всего запомнился игрой в киевском "Динамо": 217 матчей и 54 гола в период с 1965 по 1972 годы.

Первый после Лобановского: умер легендарный футболист &quot;Динамо&quot;Фото: (fcdynamo kiev ua)

Его достижения значительны. Проведя в восьми сезонах за "бело-синих" 217 матчей (всего - 289), он из 62 мячей забил 54. Четырехкратный чемпион СССР, двукратный серебряный призер, обладатель Кубка СССР. По итогам шести сезонов был включен в списки "33-х лучших". 

У Виталия Григорьевича были особенные взгляды на футбол. Он утверждал, что у флангового форварда есть своя специфика, ведь ему необходимы навыки удара под углом к воротам, мастерство специальной обводки и умение "замкнуть штангу". 

Потому, заменив Лобановского на левом краю нападения, Хмельницкий скептичнее оценивал игру. Он считал, что далеко не всякий защитник, выдвинувшись поближе к чужому угловому флажку, сыграет на высоком уровне, потому очень ответственно подходил к данному вопросу.

Напомним, что умер футболист "Динамо" Игорь Зайцев. Он благополучно перенес операцию два месяца назад, но состояние его здоровья продолжало ухудшаться. Сердце футболиста остановилось во сне.

Мы писали, что умер футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич. Среди его успехов – 53 мяча в 161 встрече на чемпионате СССР в составе клуба.

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