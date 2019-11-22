Известная телеведущая Елена Кот: украинцы не хотят смотреть о том, на что сами не могут повлиять

Ведущая и автор общественно-резонансного проекта "Главная тема" на канале "Украина" Елена Кот рассказала в интервью Styler о ценностях проекта, который отмечает два года в эфире, темах-табу, наиболее резонансном выпуске и не только. Подробнее - в интервью известной телеведущей проекту Styler.

"Главная тема" - проект остросоциальный, но в нем практически нет политики. Какие темы больше всего интересны вашим зрителям и сколько эфиров уже позади?

На двухлетие "Главной темы" в эфир выходит 80-й выпуск. Все наши выпуски программ на социальную тематику. Действительно, мы не говорим о политике, у нас нет жесткого криминала. Медицина, образование, пенсии, зарплаты, тарифы – это те основные темы, которые всегда беспокоят зрителей, потому что от этого зависит качество нашей жизни.

Также мы много рассказываем о различных видах афер, в частности о телефонном мошенничестве и схемах краж денег с банковских карточек. Сейчас мошенники такие находчивые, держат руку на пульсе новых методов обмана, а простые украинцы не в курсе всех этих схем. Например, мошенники могут снять деньги с ваших карточек, даже не прикасаясь к ним или же сфальсифицировать смс-сообщение от банка. Мы расследуем такие аферы и показываем их в эфире, чтобы зрители знали, как не стать жертвой какого-то обмана.

Есть ли темы-табу, за освещения которых проект не берется?

Я бы не говорила о "табу", потому что таких тем нет. Просто есть темы, которые интересны нашему зрителю, а есть такие, которые они просто не посмотрят. Например, зритель не хочет смотреть программы о собственной безопасности, о жестокости, особенно детской, о семейном насилии. Хуже, чем мы ожидали, прошла программа об инклюзивном образовании. К этой проблеме, очевидно, еще не готов наш телевизионный зритель. А вот в интернете этот выпуск очень хорошо посмотрели, и активно обсуждали. Но там другая аудитория. И младшая, и социально активная.

Относительно тем безопасности и насилия - мы с нашими аналитиками пришли к выводу, что большинство украинцев не хотят смотреть о том, на что они сами не могут повлиять. Это не те темы, которые можно просто и быстро решить.

Как считаете, почему люди смотрят "Главную тему" и кто же ваш главный зритель?

Для нас важно держать зрителя в курсе тех социальных изменений, которые происходят в стране и работать, так сказать, на опережение. Приняли в Верховной Раде закон о демонополизация фармацевтического рынка - мы уже идем выяснять, как это повлияет на работу аптек, на их количество и на стоимость лекарств. Когда собрались в правительстве внедрять программу "Государство в смартфоне" - мы сразу провели расследование и узнали все нюансы нововведения. А чтобы все проверить на реальном примере - наши журналисты помогли одной пенсионерке оформить электронную пенсию и удостоверились, что эта система действительно работает.

Конечно, "Главная тема" - это программа для всех украинцев, независимо от возраста и места проживания. Но наша основная зрительская аудитория - это женщины от 35 до 54 лет, так называемое "золотое ядро". Однако мы очень рады, если удалось зацепить и заинтересовать всех наших зрителей, и мужчин, и молодежь, и старшее поколение.

Часто приходится заставлять гостей студии отвечать на не совсем удобные вопросы?

А зачем их заставлять? Нужно просто так сформулировать вопрос, чтобы у гостя не было другого выхода, как ответить на него. Скажу больше - иногда молчание в ответ на острый вопрос еще более красноречивое, чем полноценный ответ.

Елена Кот (фото из личного архива ведущей)

Какими именно достижениями "Главной темы" гордитесь? Были какие-то показательные ситуации того, что вы помогли решить ту или иную проблему?

Нам приятно знать, что мы не просто делаем программу, которую смотрит большое количество людей (за два года посмотрело более 25 миллионов зрителей), но и помогли решить важные проблемы обычных украинцев. Вот, например, в программе о алиментах, один мужчина, который долгие годы не платил алименты своему ребенку после того, как мы рассказали об этом на всю страну, пошел взял кредит, продал машину и отдал сыну 87 тысяч гривен. Или же история о украинских строителях, которые поехали в Прагу на заработки, и которых там обманула фирма-посредник, благодаря нашим журналистам и работу новую нашли, и жилье. И еще одним работникам, уже в Польше, мы помогли вернуть зарплату, которую им не хотел отдавать работодатель. А когда мы разбирались в вопросах о субсидии, нашли историю женщины, у которой забрали субсидию из-за того, что она не работает, потому что ухаживает за больным мужем. Так, недавно она позвонила нашим редакторам и поблагодарила за то, что после нашей программы ей вернули субсидию, и теперь она не будет отдавать всю пенсию мужа за коммуналку.

На первый взгляд, это очень незначительная помощь в контексте общих проблем в стране, и эти несколько десятков человек, которым помогли журналисты "Главной темы", не влияют на глобальные общественные процессы в Украине! Но! Это только те истории, о которых мы знаем, и которые касаются наших героев. А сколько еще людей, которые посмотрели нашу программу и узнали - куда идти, чтобы пересчитать пенсию, какие документы подать на субсидию, где взять рецепт и потом не платить за лекарства, как выбить те же алименты, и что нужно знать, если собрались на работу за границу.

Наша цель - дать зрителю максимальный набор простой и полезной информации, которая поможет ему в решении конкретных социальных вопросов.

Елена, вы ведущая не только проекта "Главная тема", но и новостей "Сегодня" на канале "Украина". Сложно ли перестроится с одного проекта на другой, и какой требует больше времени для подготовки?

Нет, совсем нет. "Главная тема" - это общественное шоу, в котором мы поднимаем самые актуальные проблемы. Это те же темы, о которых ми каждый день говорим в новостях, разница в том, что в "Главной теме" мы посвящаем выбранной теме почти час эфирного времени. И перестраиваться мне не приходится. Наоборот, постоянное пребывание в информационном поле позволяет мне исчерпывающе готовиться к "Главной теме". В свою очередь, информация получена во время эфира "Главной темы", может понадобится при роботе в новостях. Поэтому для меня эти два проекта есть продолжением друг друга, они составляют одно целое. А что касается подготовки, то она происходит постоянно и параллельно.

Какой самый большой вызов ставит себе в следующем году "Главная тема"?

Самый большой вызов для "Главной темы" - продолжать быть наиболее влиятельным социальным проектом на украинском телевидении. Сейчас в Украине период глобальных перемен. Новая власть, новые реформы. Поэтому сегодня "Главная тема", как никогда нужна украинскому зрителю. Будем держать в курсе всех социальных реформ, забегать наперед, опережать и рассказывать, и показывать то, чего вы не увидите на других каналах.

Елена Кот и Евгения Федичкина (фото из личного архива ведущей)

Также о проекте высказалась и руководитель "Главной темы" Евгения Федичкина.

Евгения, что интересного, необычного показываете в своих программах?

Мы заметили такую тенденцию, что зрители любят те программы, в которых мы проводим экспертизы. Например, тестируем продукты питания, воду, одежду, секонд-хенд, косметику, лекарства. Вот в одной из программ провели исследования о пользе фитнес-продуктов и их аналогов. Что мы делаем? Отдаем товары в сертифицированную лабораторию, там изучают их состав, и в конце программы объявляем выводы. И еще одна наша фишка - мы всегда тестируем товары различной ценовой категории: дешевые, дорогие и наиболее разрекламированные. Зачастую получается, что дешевые продукты, косметика, одежда по качеству - не хуже, чем дорогие. А бывает - и лучше. И зрители, и команда проекта ждут результатов таких экспериментов. Даже мы часто спорим всей редакцией, какой товар окажется лучшим.

Вспомните какую-то интересную историю, связанную с экспериментами?

Для одного из выпусков мы проводили экспертизу популярных среди украинцев новогодних продуктов - шампанского, крабовых палочек, икры. Именно в это время к нам в команду пришла новая журналистка, и это был ее первый на проекте сюжет. И она, когда узнала результаты экспертизы, приходит в редакцию вся в отчаянии, чуть ли не со слезами на глазах. Мы думаем, что же произошло? А она говорит: "Все пропало! В продуктах не нашли ничего опасного, все показатели в норме". Но, на самом деле, разве это плохо? Я к чему веду... Цель "Главной темы" - не найти что-то плохое, какой-то негатив и показать его со всех сторон, и в любом случае - не нагнетать там, где нет проблемы, мы просто показываем правду, так, как есть на самом деле.

Какой из 80 эфиров был наиболее резонансным?

Если же говорить о рейтингах, то рекордные цифры взяла программа "Мифы о секонд-хенде". Эту программу посмотрели 4,2 миллиона зрителей. Если же брать во внимание именно резонанс, а не сухие цифры, то больше обсуждали, писали, звонили, и продолжают это делать - после эфиров о пенсиях и пенсионной реформе. Мы уже 4 раза поднимали эту тему, и она никогда не теряла актуальности. Ну, и, конечно, мы каждый раз получаем очень много писем от пенсионеров, которые недовольны, разочарованы или просто не понимают, кому, сколько и за какие заслуги насчитывают выплаты. Вот мы и выясняем.

А еще опыт двух лет эфира "Главной темы" показал, что также украинцев волнует все то, что связано с нашим кошельком. И самыми успешными по рейтинговым показателям программы, в которых мы рассказываем о том, как зарабатывать больше, а тратить меньше.

У вас бывают очень рискованные эксперименты. Бывали случаи, когда журналисты отказывались в них участвовать?

Наши журналисты - такие бесстрашные, что я сама иногда удивляюсь, на какие безумства они способны ради того, чтобы докопаться до правды. Вот из последнего - журналистка Юля Макаренко проводила расследование аферы с зарплатами. К нам в редакцию обратились строители, которых обманули на стройке. Не заплатили около 80 тысяч гривен. Для того, чтобы понять, кто именно аферист в той фирме, которая наняла людей на работу, Юля сама пошла работать на стройку. Хрупкая девушка, которая никогда шпатель в руках не держала, взяла уроки у опытных строителей и пошла работать! Во время работы она во всем разобралась, все выяснила и нашла виновного. Теперь мы ждем, чтобы людям вернули заработанные деньги.

Героев сами ищете для сюжетов или они вас находят?

По-разному. Не существует универсального рецепта "как найти идеального героя для "Главной темы". Многие сами нас находит. И звонят на телеканал "Украина", и пишут в социальные сети, и бумажные письма мы получаем. Но не всегда те, кто обращаются к нам, хотят потом сниматься в программе. Мол, я вам рассказал о проблеме, но на камеру говорить не буду. В таких случаях, если тема действительно глобальная, и касается многих украинцев, то ищем других героев для сюжетов.

К их выбору мы подходим очень тщательно. Во-первых, у них должна быть проблема, связанная с темой программы. И во-вторых, эта проблема не должна зависеть от них самих, то есть сам герой не должен быть виновным в том, что с ним произошло. Иначе возникает логическая эмоция "сам виноват", и уже смотреть, что будет дальше, и как это все решать - неинтересно.