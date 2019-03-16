Холостяк 2019: 2 выпуск смотреть онлайн

Сегодня, 15 марта, на телеканале СТБ состоялся второй выпуск шоу Холостяк 9

Сегодня, пятнадцатого марта, состоялась второй выпуск шоу Холостяк 9, которое будет выходить каждую пятницу в 20:00. Главным героем телешоу в этом сезоне станет теле- и радиоведущий, главный редактор журнала XXL, Никита Добрынин.

Смотреть второй выпуск нового сезона шоу Холостяк можно по ссылке:

Продюсеры шоу не зря обещали, что этот сезон станет самым провокационным и сенсационным в истории проекта, ведь все то, что происходило в первом, а теперь и во втором выпуске Холостяка, только подтверждают эти слова.

Во втором эфире произошло сразу несколько резонансных событий. Во-первых, напомним, что в первом эфире наш Холостяк фактически выгнал из проекта десять участниц, оставив всего 17 девушкек из 27. Однако, как оказалось, Никита переосмыслил содеянное, и во втором выпуске сразу несколько участниц вернулись в проект.

Дальше - больше. Добрынин признался, что является любителем путешествий, поэтому совсем неудивительно, что с двумя девушками, Юлей и Настей, он отправился прямиком в Египет. Все бы ничего, но свидание получилось двойным, причем Холостяк предложил девушкам не просто погулять вместе, но выполнить погружение с аквалангом. Занятие не для слабонервных и у одной из девушек сил на выполнение этого "задания" прото не хватило.

Но и это еще не все. Одной из участниц проекта Никита пообещал свидание в спа-салоне, которое, судя по всему, несколько вышло из-под контроля. Даже приглашенная девушка была несколько смущена тем, что происходило во время этой встречи...

И это были только цветочки... Наиболее эмоциональный момент произошел в конце второго выпуска, который просто невозможно пропустить.

Все это и не только во втором эфире нового сезона шоу Холостяк, которое будет выходить по пятницам в 20:00 на телеканале СТБ.