Холостяк 9: что известно про нового героя проекта

Восьмого марта стартует новый сезон проекта Холостяк

Девятый сезон шоу "Холостяк" стартует уже в эту пятницу, 8 марта. Героем нового сезона станет известный телеведущий и главный редактор журнала XXL Никита Добрынин. В новом сезоне ожидаются романтические знакомства, незабываемые свидания и интрига.

Телеведущий Никита Добрынин был выбран телезрителями на роль главного героя девятого сезона проекта. Он уже давно стал успешным в карьере, но выяснилось, что его сердце до сих пор свободно.

Никита Добрынин (facebook.com/nikitadobrynin)

В декабре Холостяку исполнился 31 год. Он родом из Черновцов. Закончил с отличием Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, факультет журналистики. Еще в студенческие годы активно участвовал в различных мероприятиях и конкурсах художественной самодеятельности.

В 2008 году он переезжает в Киев и становится ведущим "Русского радио Украина", в 2014 году – ведущим хит-парада на телеканале M1, с 2017 года – становится главным редактором мужского глянцевого журнала XXL.

В 2018 году Никита Добрынин попробовал себя в кино – он сыграл роль банкира в украинской комедии "Продюсер", которая вышла в прокат в феврале 2019 года.

Никита Добрынин (facebook.com/nikitadobrynin)

В новом сезоне шоу Холостяк, Никита Добрынин удивит организацией романтических свиданий, а также множеством путешествий по самым красивым местам мира.

Три месяца девушки будут бороться за его внимание и стараться удивить Холостяка. Ведущими шоу станут Григорий Решетник и Роза Аль-Намри.

Напомним, ранее мы писали о том, что стала известна дата выхода нового сезона романтичного шоу.

А также рассказывали о том, что главный холостяк страны рассказал о самом желанном подарке на день рождения.